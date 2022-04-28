Полиция получила более 220 вызовов в связи с военной символикой. Автомобили с георгиевскими ленточками даже увозили на эвакуаторе

Несколько дней назад в прессе сообщалось, что полиция начала два расследования правонарушений в связи с инцидентами на Тынисмяги. "В следующие два дня подобных правонарушений зарегистрировано не было. Но если говорить о ношении георгиевской ленточки, то такие сообщения мы получаем практически каждый день", — отмечает Пыдер.

20 апреля Департамент полиции и погранохраны объявил, что с 26 апреля по 10 мая в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будет запрещено проведение общественных мероприятий, на которых используется символика страны-агрессора, из-за возможного разжигания розни. Вчера стало известно, что запрет будет распространяться на всей территории Эстонии. Пыдер объясняет, что было необходимо пойти на этот шаг, поскольку собрания начали регистрировать во многих местах страны. Возможно, ограничения будут продлены и после 10 мая.

Понятие "поддерживающие агрессию символы" — что именно оно означает? Пыдер говорит, что в основном их используют сторонники путинского режима и российские солдаты. Прежде всего это символ Z, георгиевские ленточки, а также советские флаги. "Если мы видим, что и нынешний российский флаг используется в провокационных целях, мы этого не одобряем. Точно так же в общественном пространстве Эстонии нет места символике так называемых самопровозглашенных республик, например, Луганска или Крыма".

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