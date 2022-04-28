Полиция получила более 220 вызовов в связи с военной символикой. Автомобили с георгиевскими ленточками даже увозили на эвакуаторе
Несколько дней назад в прессе сообщалось, что полиция начала два расследования правонарушений в связи с инцидентами на Тынисмяги. "В следующие два дня подобных правонарушений зарегистрировано не было. Но если говорить о ношении георгиевской ленточки, то такие сообщения мы получаем практически каждый день", — отмечает Пыдер.
20 апреля Департамент полиции и погранохраны объявил, что с 26 апреля по 10 мая в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будет запрещено проведение общественных мероприятий, на которых используется символика страны-агрессора, из-за возможного разжигания розни. Вчера стало известно, что запрет будет распространяться на всей территории Эстонии. Пыдер объясняет, что было необходимо пойти на этот шаг, поскольку собрания начали регистрировать во многих местах страны. Возможно, ограничения будут продлены и после 10 мая.
Понятие "поддерживающие агрессию символы" — что именно оно означает? Пыдер говорит, что в основном их используют сторонники путинского режима и российские солдаты. Прежде всего это символ Z, георгиевские ленточки, а также советские флаги. "Если мы видим, что и нынешний российский флаг используется в провокационных целях, мы этого не одобряем. Точно так же в общественном пространстве Эстонии нет места символике так называемых самопровозглашенных республик, например, Луганска или Крыма".
На этой неделе глава государства Алар Карис объявил о принятии закона, запрещающего демонстрацию военной символики. В специальном выпуске мы рассказываем о том, как будет действовать полиция в различных ситуациях. "Наша цель — не наказать кого-либо каким-либо образом, наша цель — предотвратить различные провокации, чтобы использование символа не стало источником конфликта", — говорит Пыдер. Например, в случае с демонстрацией георгиевских ленточек проводится беседа. Если после нее человек сам убирает ленточку, то никаких действий не следует. "Однако мы также готовы к тому, что если человек не делает этого самостоятельно и осознает, почему он демонстрирует этот символ, — мы должны временно изъять его движимое имущество и начать разбирательство против этого человека".
Если, например, вы увидели, что у кого-то в машине есть георгиевская ленточка, нужно сообщить об этом в полицию. "Если мы не можем связаться с человеком или если он отказывается подходить к машине, уже бывали случаи, когда мы просто увозили автомобиль на эвакуаторе из общественного места на специальную парковку".
С начала войны в Департамент полиции и погранохраны поступило более 220 звонков с сообщениями об использовании поддерживающей агрессию символики.
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