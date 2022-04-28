"То, что все закончится ядерным ударом, представляется более вероятным": российское телевидение продолжает пугать мир ядерной войной
Главный редактор RT Маргарита Симоньян высказалась в эфире телеканала Россия 1 относительно вероятности начала третьей мировой войны. Симоньян считает ее реальной.
Симоньян сказала, что вариант, что Россия отступит — невозможен. "Нет шансов, что мы сложим лапки и скажем — не получилось". При этом она назвала сценарий начала третьей мировой войны более реалистичным.
”Или мы проигрываем на Украине, или начинается Третья мировая. Лично я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Ну потому что зная нас, зная нашего руководителя — Путина… Самое невероятное — то, что все это закончится ядерным ударом, представляется мне более вероятным, чем такое развитие событий. К ужасу моему с одной стороны, и с пониманием, что ну что, значит так…” — заявила Симоньян.
”Ну мы-то в рай”, — успокаивает Соловьев.
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