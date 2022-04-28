Представитель "новой администрации" Херсонской области заявил, что с 1 мая область переходит на расчеты в рублях

Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности.

Стремоусов также заявил, что с 1 мая область переходит на расчеты в рублях. Во время переходного периода, который продлится до четырех месяцев, в регионе также будет приниматься гривна.

При этом Стремоусов заявил, что ”никаких референдумов не планируется”, а информацию о возможном создании ”Херсонской народной республики” назвал ”фейком украинских пропагандистов”.

РИА Новости днем 27 апреля написало о формировании в Херсонской области, которая с начала марта находится под контролем российских войск, новых ”военно-гражданских администраций”.

25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев, который до того времени продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на оккупацию, заявил, что вооруженные люди сменили охрану в здании Херсонского горсовета. На следующий день он рассказал, что сотрудникам исполкома представили нового ”главу администрации Херсона”.

По данным источников ”Медузы”, близких к администрации президента России, в середине мая на территории Херсонской области может пройти референдум о независимости региона от Украины и создании ”Херсонской народной республики” по образцу ДНР и ЛНР.

РИА Новости объявило о ”назначении” в Херсоне и Херсонской области ”новых руководителей” Месяц назад один из них говорил, что Херсон — это Украина

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