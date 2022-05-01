Евгения из Одессы: в городе спокойно относятся к бомбежке, ночную воздушную тревогу я проспала

”Первый прилет меня сильно напугал”

”Сейчас часть одесситов съехала. Но все, кто спокойно относится к звукам и спокойно спят, остались. Я отношусь к их числу. Вот и вчера, и сегодня ночную воздушную тревогу я проспала”, — начинает свой рассказ Евгения. ”Я живу в самом историческом центре города, несколько кварталов — и Дерибасовская. Здесь нет никак важных объектов, в которые будут целиться. И бомбоубежищ нет тоже. Поэтому я ложусь и засыпаю”.

Евгения каждый день помогает множеству людей. Вместе с волонтерским штабом ”Одесса как она есть” занимается помощью переселенцам, эвакуацией людей из оккупированных территорий, выдает гуманитарную помощь.

Евгения рассказывает, что ближайшие военные части находятся в паре километрах от ее дома. ”Одессу начали бомбить в первый день войны, ночью, 24 февраля. Я проснулась не от взрывов, как большинство моих друзей здесь, а от звонка подруги в 6.30 утра”.

”А вот первый прилет услышала, когда погибла девушка с трехмесячной дочкой. Вот это прилет напугал меня конкретно! Мы в этот момент обедали в нашем волонтерском штабе. В школе, где с двух сторон — окна. И это очень страшно, потому что даже если взрыв будет где-то далековато, то взрывной волной эти окна выбиваются. И могут очень сильно навредить. А ты сидишь полностью в стекляшке. Я быстро доела и пошла искать место, где хотя бы нет стекол”.

Евгения приехала в Одессу полгода назад. Как только началась война, в первые дни девушка уехала в Молдову. Находясь там, Евгения начала заниматься волонтерством. ”И помогать Одессе. Я поняла, что могу вернуться назад в Украину. И могу быть полезной”.

В Одессе остались те, кто верит в вооруженные силы Украины

Волонтер отмечает, что во время последних взрывов одесситы вели себя спокойно. ”Даже глазом не моргнули!”, — делится Евгения. Они такие: ”Ну это походу прилет”. И продолжали заниматься своими делами. Спокойно на улице грузили помощь в Николаев — там сейчас нет питьевой воды, и мы доставляем ее из Одессы”.