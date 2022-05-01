Евгения из Одессы: в городе спокойно относятся к бомбежке, ночную воздушную тревогу я проспала
Одесса опять попала в сводки неутешительных новостей. Редакция RusDelfi поговорила с волонтером Евгенией Тюленевой из Одессы и узнала, почему одесситы не прячутся в бомбоубежища и даже едут на машинах за летящими ракетами.
”Первый прилет меня сильно напугал”
”Сейчас часть одесситов съехала. Но все, кто спокойно относится к звукам и спокойно спят, остались. Я отношусь к их числу. Вот и вчера, и сегодня ночную воздушную тревогу я проспала”, — начинает свой рассказ Евгения. ”Я живу в самом историческом центре города, несколько кварталов — и Дерибасовская. Здесь нет никак важных объектов, в которые будут целиться. И бомбоубежищ нет тоже. Поэтому я ложусь и засыпаю”.
Евгения каждый день помогает множеству людей. Вместе с волонтерским штабом ”Одесса как она есть” занимается помощью переселенцам, эвакуацией людей из оккупированных территорий, выдает гуманитарную помощь.
Евгения рассказывает, что ближайшие военные части находятся в паре километрах от ее дома. ”Одессу начали бомбить в первый день войны, ночью, 24 февраля. Я проснулась не от взрывов, как большинство моих друзей здесь, а от звонка подруги в 6.30 утра”.
”А вот первый прилет услышала, когда погибла девушка с трехмесячной дочкой. Вот это прилет напугал меня конкретно! Мы в этот момент обедали в нашем волонтерском штабе. В школе, где с двух сторон — окна. И это очень страшно, потому что даже если взрыв будет где-то далековато, то взрывной волной эти окна выбиваются. И могут очень сильно навредить. А ты сидишь полностью в стекляшке. Я быстро доела и пошла искать место, где хотя бы нет стекол”.
Евгения приехала в Одессу полгода назад. Как только началась война, в первые дни девушка уехала в Молдову. Находясь там, Евгения начала заниматься волонтерством. ”И помогать Одессе. Я поняла, что могу вернуться назад в Украину. И могу быть полезной”.
В Одессе остались те, кто верит в вооруженные силы Украины
Волонтер отмечает, что во время последних взрывов одесситы вели себя спокойно. ”Даже глазом не моргнули!”, — делится Евгения. Они такие: ”Ну это походу прилет”. И продолжали заниматься своими делами. Спокойно на улице грузили помощь в Николаев — там сейчас нет питьевой воды, и мы доставляем ее из Одессы”.
Также Евгения рассказывает, что ее знакомая с волонтерского штаба в этом момент ехала на машине и увидела ракету.
”И что вы думаете? Она поехала просто за ракетой, потому что мало ли будут бомбить ее офис. Нужно же потом разгребать, чтобы помочь. И туда, кстати, куда прилетела ракета, очень быстро организовался и наш штаб: волонтеры подвезли и питьевую воду, и пледы. Люди выскакивал в чем было — начался пожар”.
По словам Евгении, сейчас в Одессе остались те, кто полностью верят в вооруженные силы Украины. ”Верят в ПВО, верят в ребят. И верят, что Одесса устоит. Мы тут полностью на оптимизме, по-другому никак. Я тоже верю”, — делится волонтер.
”Конечно, у России был план взять город еще в 2014 году. Поэтому не отступают и сейчас. Но я оцениваю так: пока Николаев стоит, то и Одесса будет стоять. Мы тут всеми силами помогает Николаеву — город молодец, удержал линию фронта. Слышала от нескольких одесситов, что лично поедут восстанавливать Николаев после победы”.
Евгения отмечает, что находиться в Одессе морально намного легче, чем за ее пределами. ”Здесь я могу радоваться, смеяться и веселиться. Потому что когда спас, вывез, помог — чувствуешь моральное право на радость. Да и даже покупая чашечку кофе в городе, ты уже помогаешь Украине”, — улыбается Евгения.
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