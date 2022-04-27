В Эстонии трудоустроились около 25% украинских военных беженцев
Всего работу нашли около примерно 2000 человек.
"В сравнении с работающими здесь до войны украинцами, гораздо меньше представлена область строительства и промышленности. Это понятно, ведь среди украинских беженцев гораздо больше людей с другим уровнем образования, с другим опытом работы. Также сейчас гораздо больше женщин, в то время как ранее среди украинских работников больше всего было мужчин со строительным опытом", — прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк.
Самыми популярными сферами среди украинских беженцев являются социальная сфера, предпринимательство и сфера услуг.
Государству пока трудно дать полный отчёт по зарплатам, которые получают украинцы, ведь большинство из них приступили к работе лишь в этом месяце.
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