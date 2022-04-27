В Эстонии трудоустроились около 25% украинских военных беженцев

Всего работу нашли около примерно 2000 человек.

"В сравнении с работающими здесь до войны украинцами, гораздо меньше представлена область строительства и промышленности. Это понятно, ведь среди украинских беженцев гораздо больше людей с другим уровнем образования, с другим опытом работы. Также сейчас гораздо больше женщин, в то время как ранее среди украинских работников больше всего было мужчин со строительным опытом", — прокомментировал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Самыми популярными сферами среди украинских беженцев являются социальная сфера, предпринимательство и сфера услуг.

Государству пока трудно дать полный отчёт по зарплатам, которые получают украинцы, ведь большинство из них приступили к работе лишь в этом месяце.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.