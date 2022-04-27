В Эстонии может измениться система выплаты страховки по безработице

В зависимости от трудового стажа - то есть оплаты страховки по безработице - в Эстонии выплату страхового возмещения по безработице можно получать в настоящее время от 180 до 360 дней.

Министерство социальных дел готовит законопроект, согласно которому в будущем, если проект этот станет законом, длительность страхового пособия по безработице будет увязываться не только с трудовым стажем, но и с экономической ситуацией в стране.

То есть, если экономика на подъеме, безработица низкая и на рынке труда достаточно вакансий, то страховой период будет от 180 до 300 дней, в зависимости от рабочего стажа и оплаты страховых взносов.

Если же экономика на спаде, безработица растет, вакансий становится меньше, то период выплаты страховых возмещений увеличивается, и в зависимости от трудового стажа может быть от 240 до 420 дней.

Цель нововведения - стимулировать поиски работы на рынке труда.