27.04.2022, 18:42
Президент Эстонии созывает на заседание Совет по гособороне
Foto: Jaanus Lensment
По приглашению президента Алара Кариса в пятницу во второй половине дня состоится заседание Cовета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с внутренней безопасностью.
Совет сосредоточится в первую очередь на вопросах внутренней безопасности и защиты населения, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.
В заседании совета в числе прочих примут участие премьер-министр Кая Каллас, глава МВД Кристиан Яани и министр обороны Калле Лаанет, пишет rus.err.