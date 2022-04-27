Новости Эстонии
27.04.2022, 18:42

Президент Эстонии созывает на заседание Совет по гособороне

 
Konverentsi avas president Alar Karis
Konverentsi avas president Alar Karis
Foto: Jaanus Lensment

По приглашению президента Алара Кариса в пятницу во второй половине дня состоится заседание Cовета по государственной обороне, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с внутренней безопасностью.

Совет сосредоточится в первую очередь на вопросах внутренней безопасности и защиты населения, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Совет по гособороне является консультативным органом при президенте Эстонии и его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.

В заседании совета в числе прочих примут участие премьер-министр Кая Каллас, глава МВД Кристиан Яани и министр обороны Калле Лаанет, пишет rus.err.

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