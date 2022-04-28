В Мууга конфисковали 3,5 тонны кокаина. Откуда и какие наркотики поступают на судах в Эстонию чаще всего?

Эстонский Налогово-таможенный департамент 21 марта обнаружил 3.5 тонны кокаина. Груз шел из Эквадора, по документам в коробках находились бананы. Среди них было 72 черных мешка, в которых были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета. По оценке департамента, это одно из самых больших количеств кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и стран Северной Европы. Его розничная стоимость была бы около полумиллиарда евро.

RusDelfi поинтересовался, как часто и где в Эстонии конфискуют наркотики, которые хотят перевести на судах под видом других товаров.

"Случай, о котором идет речь — экстраординарный, — подчеркивает пресс-секретарь НТД Дмитрий Пастухов. — Большие объемы кокаина попадают в крупнейшие контейнерные порты Европы, как правило, из Южной Америки.

Чаще всего наркотик прячут среди другого, легального, товара. Наркотические вещества задерживают в портах Роттердама, Антверпена, Гамбурга, Валенсии и так далее".

Помимо порта в Мууга, наркотики находят во втором контейнерном порту Эстонии — в Силламяэ. "Наиболее популярными наркотическими веществами сегодня (не только в контексте портовых перевозок) являются марихуана, амфетамин, МДМА (экстази), кокаин и ГХБ (бутират — прим.ред.)", — добавил Пастухов.

По его словам, большинство нарушений, связанных с наркотическими веществами, обнаруживается в пассажирском порту Таллинна (Vanasadam). Чаще всего у людей находят амфетамин, кокаин, МДМА или марихуану.

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