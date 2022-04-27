Купальная зона пляжа Штромки сместится на 300 метров севернее

Прошлым летом морская вода на пляже была загрязнена, и Департамент здоровья не рекомендовал там купаться. Этим летом плавать разрешено, но по предложению департамента зона купания сместится на север, что позволит отдыхающим меньше подвергаться возможному загрязнению с южной стороны.

Граница зоны купания сместится примерно на 300 метров, сказала Советник по связям с общественностью Пыхья-Таллиннской управы Виолетта Ланман ERR.

Большей части зоны купания изменение не касается, она остается такого же размера, уменьшится площадь неохраняемой зоны купания.

"Самой большой проблемой на данный момент является высокая вариабельность микробиологических показателей в морской воде, что затрудняет определение загрязнителей и занимает много времени", — сказала старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап, добавив, что в этом сезоне пробы воды на пляже Штромка будут брать каждую неделю.