ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (63-й день) | Путин грозит Западу. Европа готовится отказаться от российского газа
Представляем вашему вниманию главные события уходящего дня в Украине и вокруг нее.
— Несколько взрывов прогремели примерно в 3 часа ночи в Курске (на видео). По данным властей, сработала ПВО, никто не пострадал. Под Белгородом также загорелся склад боеприпасов. Кроме того, в районе Воронежа утром система ПВО обнаружила и сбила малогабаритный разведывательный беспилотник. Губернатор Гусев уверяет, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает.
— ”Газпром” объявил о прекращении поставок газа Польше и Болгарии. Биржевые цены на газ резко выросли.
— Советник президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что Киев причастен к недавним атакам на объекты инфраструктуры в приграничных российских областях.
— Владимир Путин выступил в Совете законодателей. Вот некоторые из его заявлений:
- Оппонентам РФ в мире просто не нужна такая большая страна, как Россия.
- Украину сделали просто расходным материалом в борьбе с РФ.
- Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать ”неприемлемые угрозы стратегического характера”, ответ России будет молниеносным.
- В случае создания для нее угрозы РФ использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов.
- РФ ответит на ”топорные” попытки ее изолировать большей свободой бизнеса и открытостью.
— В Израиле в этом году не состоится традиционный парад 9 мая
Об этом сообщила министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата.
— СК завёл уголовное дело на журналиста и знатока ”Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма. Ровшан Аскеров заявил, что находится не в России и не планирует возвращаться.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны, осудившие российское вторжение в Украину, удвоить свою поддержку Киева и, в том числе, поставить стране обещанные тяжелые вооружения, включая танки и самолеты.
- В течение 48 часов на территории Приднестровья произошла серия взрывов и обстрелов, в результате которых пострадало здание министерства государственной безопасности (приднестровский орган, не имеющий отношения к официальным структурам Молдовы) и выведены из строя вышки радиотелецентра.
- Суд в Санкт-Петербурге отправил на два месяца в СИЗО журналистку Марию Пономаренко, обвиняемую в распространении "фейков" о российской армии из-за поста в телеграм-канале с 1,5 тыс. подписчиков, речь в котором шла про Мариуполь. Ей грозит до 10 лет колонии.
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