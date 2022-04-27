ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (63-й день) | Путин грозит Западу. Европа готовится отказаться от российского газа

— Несколько взрывов прогремели примерно в 3 часа ночи в Курске (на видео). По данным властей, сработала ПВО, никто не пострадал. Под Белгородом также загорелся склад боеприпасов. Кроме того, в районе Воронежа утром система ПВО обнаружила и сбила малогабаритный разведывательный беспилотник. Губернатор Гусев уверяет, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает.

— ”Газпром” объявил о прекращении поставок газа Польше и Болгарии. Биржевые цены на газ резко выросли.

— Советник президента Украины Михаил Подоляк дал понять, что Киев причастен к недавним атакам на объекты инфраструктуры в приграничных российских областях.

— Владимир Путин выступил в Совете законодателей. Вот некоторые из его заявлений:

Оппонентам РФ в мире просто не нужна такая большая страна, как Россия.

Украину сделали просто расходным материалом в борьбе с РФ.

Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать ”неприемлемые угрозы стратегического характера”, ответ России будет молниеносным.

В случае создания для нее угрозы РФ использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов.

РФ ответит на ”топорные” попытки ее изолировать большей свободой бизнеса и открытостью.



— В Израиле в этом году не состоится традиционный парад 9 мая

Об этом сообщила министр алии и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата.

— Мобильные приложения ”Аэрофлота” и Utair удалены из App Store.

— СК завёл уголовное дело на журналиста и знатока ”Что? Где? Когда?” Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма. Ровшан Аскеров заявил, что находится не в России и не планирует возвращаться.

- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны, осудившие российское вторжение в Украину, удвоить свою поддержку Киева и, в том числе, поставить стране обещанные тяжелые вооружения, включая танки и самолеты.