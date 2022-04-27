НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ | В четверг погода испортится. Ночные заморозки и мокрый снег обещают задержаться

Четверг, 28.04

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +3°С.

Днем: Начиная с запада, облачность уплотнится. Осадки в виде дождя и мокрого снега распространятся через Эстонию на восток. Ветер западных направлений 3-9, в середине дня постепенно усилится юго-западный, западный ветер 5-10, порывами 13, на побережье до 17 м/с. Температура воздуха 4..8°С.

Пятница, 29.04

Ночью: Начиная с северо-запада облачность рассеется. на востоке и юге Эстонии еще дождь и мокрый снег. к утру осадки прекратятся. Ветер западных направлений 4-9, на северном побережье северо-западный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность с кратковременными дождями или мокрым снегом. Вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Суббота, 30.04

Ночью: Преимущественно ясно, местами переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, западный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье до +3°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-9, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Воскресенье, 01.05

Ночью: Переменная облачность. Местами дождь или мокрый снег, к утру осадков станет больше. Ветер юго-западный 5-9, порывы 13 м/с. Температура воздуха -3..+2, на островах и западном побережье до +5°С.

Днем: Переменная облачность с кратковременными дождями, возможен и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-9, порывы 13 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

В начале новой недели по Скандинавии начнет свое движение циклон, который поднимет и на Балтийском побережье сильный ветер западных направлений. Днем термометр будет показывать местами еще выше +10°. Но постепенно начнет холодать, пройдут дожди.

Вторая половина следующей недели тоже потепления не обещает. С севера будут поступать прохладные воздушные массы. По-прежнему вероятно падение по ночам температуры воздуха ниже нуля. Не обойдется и без осадков — поначалу в виде дождя, а при похолодании может пройти и снег.