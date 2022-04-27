ФОТО | В Вильянди до вчерашнего дня парковка была бесплатной. Теперь это не так

В Вильянди на парковках у торгового центра Centrum и автобусного вокзала теперь бесплатно можно парковаться два часа. При условии использования парковочных часов. А если водитель хочет оставить машину на стоянке на более длительное время, то каждые полчаса это будет стоит 0,5 евро.

Парковку организует не горуправа, а торговый центр Centrum, поскольку стало много таких водителей, которые оставляют машину на парковке утром, и забирают ее только вечером. При новом порядке парковки этого хотят избежать.

Нарушители правил получат предупредительный штраф в размере 10 евро. За порядком будет следить Europark

В среду в первой половине дня на обеих стоянках машин было очень мало. А, к примеру, парковка Uku была в значительной степени заполнена, так как там можно оставлять автомобиль бесплатно.