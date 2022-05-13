13.05.2022, 10:50
Две недели на форуме сексуальных услуг: "Немножко беременна, в остальном нормальная”
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Стройна. Спортивна. Хороша в сексе. Женщина на портале секс-услуг — это товар с определенными характеристиками. Магистрантка Тартуского университета Лаура Маллене провела две недели на форуме, читая сообщения пользователей, и больше не хочет туда возвращаться.
Недавно Март Хельме делился своими переживаниями в Рийгикогу. Он говорил о сотнях, возможно, тысячах украинок, женщин, бегущих от войны, которые приехали сюда торговать собой. Но мужчин он не упомянул. Тех, кто считает правильным покупать услуги этих женщин.
Я провела на форуме несколько дней, чтобы узнать, как мужчины видят местную секс-индустрию, женщин и самих себя.