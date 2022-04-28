ВИДЕО | Почему так сложно переубедить путинистов? Максим Кац выпустил новое видео

Мы привыкли думать, что человеку достаточно предоставить несколько фактов, опровергнуть его контраргументы, и тогда он передумает и огласится. Но реальность оказывается иной — чем более обоснованной звучит наша речь, тем сильнее оппонент "уходит в отказ". Почему же в наших спорах рациональные аргументы не всегда срабатывают?

Казалось бы, идеальным аргументом в споре с людьми, поддерживающими так называемую специальную военную операцию, являются фотографии уничтоженных украинских городов. Еще 23 февраля они жили нормальной мирной жизнью, а теперь они полностью или частично превратились в руины. Снимки оттуда — самые убедительные доводы против войны, ведь речь идет не о словах, личном мнении или интерпретации фактов. Фотографии не предвзяты. Вот была улица — а вот ее больше нет. И единственная причина — российское вторжение.

Но на многих сторонников войны эти фотографии не производят впечатления, а иногда — имеют обратное действие. Все дело в особенностях человеческой психики. Человек способен воспринимать только ту трагедию, которая ему соразмерна. Подробнее об этом тезисе — смотрите в видеоролике Максима Каца.