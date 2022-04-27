”Я хочу отмыться от своего российского прошлого”. Вице-президент Газпромбанка собирается вступать в украинскую тероборону

Бывший топ-менеджер назвал агрессию России против Украины международным преступлением. ”Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность — я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь (в Украине) 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне”, — заявил бывший вице-президент.

”Я больше не мог там (в России) находиться. Я по национальности украинец, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной… Мой визит — это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы… Я не могу жить сытой, довольной жизнью, когда убивают моего отца, который живет в Ахтырке, когда убивают моих родных, знакомых, друзей”, — заявил Волобуев. При этом он уточнил, что его отец жив и сейчас находится в безопасности, но месяц прожил в холодном подвале.

Волобуев рассказал, что родился в Ахтырке Сумской области и решил вернуться в Украину, чтобы ”защищать с оружием в руках свою родину”. По его словам, он хотел вернуться с 2004 года, но не мог сделать это раньше по семейным обстоятельствам. В интервью Liga.net, Волобуев сообщил, что в 2014 году после присоединения Крыма, ”дал себе слово”, что поедет воевать, если ”русские танки придут в мою Ахтырку”. 24 февраля, в первый день российского вторжения в Украину, бывший топ-менеджер окончательно решил покинуть Россию.

Сейчас Волобуев находится Киеве. На вопрос Лойко, как бывшему вице-президенту Газпромбанка с российским паспортом удалось въехать в Украину, он отвечать отказался. ”Это была целая история, когда-нибудь я надеюсь о ней рассказать. Это было очень сложно”, — сказал он, уточнив, что его маршрут из России в Украину проходил через Турцию , Латвию и Польшу .

Волобуев покинул Россию 2 марта. На тот момент, по его словам, об этом никто не знал. Затем, как выяснил бывший топ-менеджер, его искали, ”вычислили”, что он находится в Украине, а теперь подозревают в продаже ”секретов о заводах Газпромбанка”, которые он ”пиарил”. О том, заведено ли в России на него уголовное дело, Волобуеву неизвестно.

В беседе с Казанским и Liga.net Волобуев отметил, что его отъезд из России не был связан с вопросом безопасности. По словам бывшего топ-менеджера, его жизни ничего не угрожало. Он также прокомментировал смерти другого бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, бывшего топ-менеджера компании ”Новатэк” Сергея Протосени и членов их семей. Он заявил, что не верит в их самоубийства, а гибель Аваева и его близких считает инсценировкой.

”Я не знаю, чем он (Аваев) занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом Газпромбанка. Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность”, — сказал Волобуев.

Волобуев считает, что война России с Украиной идет уже 20 лет и началась с экономического давления. ”Стояла задача привязать к себе Украину, посадить на газовую иглу, как Беларусь. Это была часть войны. Я должен признать, что участвовал в этих газовых войнах, когда работал в „Газпроме”. Первая газовая война была на рубеже 2005–2006 годов, вторая — в 2008–2009”, — сказал он в беседе с Liga.net.

Во время этих войн, по мнению бывшего топ-менеджера, Украину дискредитировали в глазах европейских потребителей как надежного поставщика газа, что позволило России и ”Газпрому” предложить пути поставок в обход Украины.

По словам Волобуева, информационной войной против Украину руководил замглавы администрации президента РФ Алексей Громов. ”Громов — главный теневой кардинал, который управляет информационной политикой в РФ и информполитикой Газпрома в частности. В этом плане Газпром не был генератором идей, он был исполнителем, а все задачи приходили сверху. Я получал задачи от пресс-секретаря Газпрома Сергея Куприянова”, — уточнил бывший вице-президент Газпромбанка.

Волобуев понимает, что в Украине ему не рады и могут не принять. ”Я понимаю, что приехал весь в говне, и у меня нет мысли, что я смогу полностью смыть все это. Но внутри себя я чист… Примет ли меня родина? Я не знаю. Понимаю, что шансов мало. У меня есть судьи — это мой отец, мои близкие, это вы, это люди, которые просто мимо меня будут проходить по улице. Мне могут плюнуть в лицо, и я буду знать, за что. Я понимаю, что будет очень сложно, и я понимаю, что я это заслужил”, — сказал он.