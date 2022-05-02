3 совета, как упростить работу, если вы на даче

Планируйте свой день

Знаете ли вы, что вы будете продуктивнее, если поделите свой рабочий день на три части:

Go Zone: пара часов, когда никто вам не мешает, чтобы вы могли сосредоточиться на одном важном задании. Эта часть не должна длиться дольше двух часов, чтобы вы не перетрудились.

Slow Zone: остальная часть рабочего дня, предназначенная для электронной почты, собраний и прочих текущих вопросов.

No Zone: один или два часа рабочего дня, когда можно немного сбавить темп: позагорайте, поиграйте с детьми в бадминтон или погуляйте между ягодных кустов, лакомясь крыжовником. Если вы ненадолго отвлечетесь, ваше подсознание продолжит свободно работать, чтобы затем удивить вас новыми идеями и решениями.



Не надейтесь на хот-спот

Подумайте, какие устройства вы используете в работе? Телефон, компьютер, планшет, может быть, даже смарт-часы? Если их больше одного, стоит заказать на них один интернет-пакет, объем которого при желании можно свободно делить. Такую возможность в Эстонии предлагает только Telia. С пакетом «Мобильный бизнес» можно заказать дополнительную SIM-карту для каждого устройства. Благодаря этому вы также избежите использования хот-спота, расходующего заряд телефона.

Тщательно продумайте, что необходимо для работы

Мы говорим не только об удобных стуле и столе, хотя они тоже крайне важны. Думайте на шаг вперед - какие устройства и приложения вы используете в повседневной работе? Например, для ноутбука стоит запастись карманным роутером, чтобы можно было легко делиться Wi-Fi. Если же говорить о приложениях, то удобно, когда всё в одном месте: календарь, электронная почта, облачное хранилище и возможность проводить онлайн-собрания. Такой вариант предлагает, например, Microsoft 365, где также можно выбирать между пакетами различного объема.

Хотя в удаленной работе для кого-то уже нет ничего нового, отдых в деревне с семьей и попытки одновременно работать могут стать настоящим испытанием. Помогут планирование дня, с которым можно будет уделять время как отдыху, так и работе; подходящие устройства и приложения, чтобы сделать работу действительно портативной; а также пакет «Мобильный бизнес», который обеспечит качественное интернет-соединение на любом устройстве в любом месте. Благодаря этим советам вы можете быть уверены, что на даче у вас получится и работать, и наслаждаться летом!