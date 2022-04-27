БЛОГ УКРАИНКИ | Почему эстонцы так понимают украинцев и что в первую очередь должны посетить те, кто только прибыл в Таллинн?

Сегодня почти 2 месяца как я уже живу в Таллинне. Даже не верится. Я никогда не уезжала из дому так надолго. Пытаюсь, привыкнуть к мысли, что это долгосрочный отпуск или вынужденная командировка. Пока не очень получается. Каждый день тешу себя тем, что скоро увижу родные стены.

Как украинцы поддерживают друг друга вдали от родины



Многие мои друзья возвращаются домой в Украину. Ждут меня, скучают, да и я, конечно, скучаю за всеми. Всех разбросало по миру: кто-то в Италии, кто-то в Германии, Британии, Польше, Испании и т д. Мы с подругами создали общий чат и почти каждый день делимся друг с другом новостями: как обустроились, сняли ли жилье, пошли ли дети в школу, получилось ли устроиться на работу, как провели Пасху и конечно же когда сможем увидеть друг друга. Все зовут в гости, но пока такая возможность мало у кого есть. Мне повезло в этом смысле больше всех и на этой неделе — на праздник светлой Пасхи, ко мне приехала лучшая подруга из Варшавы.

Мы долго думали, как лучше ей добраться, но в результате, ничего кроме ночного автобуса не придумали, потому как перелет стоит дорого. Она пожертвовала свои рабочим днем и двумя сложными ночевками в автобусе и таки добралась до меня. Как говорится, встреча на Эльбе состоялась!

Я была безумно счастлива, ведь раньше мы виделись почти каждый день в Киеве и не могли прожить друг без друга и недели. Теперь война изменила нашу жизнь и жизни миллионов наших граждан. Мы не можем наслаждаться счастьем и разделять нашу жизнь сполна с теми, кого любим. С нашими близкими, детьми, друзьями, родственниками. Думаю, сейчас многие отдали бы все на свете, чтобы увидеться хоть на минуту!

Я готовилась к приезду подруги и целую неделю составляла план: куда пойдем гулять, — что самое самое показать ей в Таллине, где мы будем обедать, пить кофе, в какую церковь пойдем святить паски (куличи) и т. д. Надеюсь, этот текст вам пригодится — может, к кому-то тоже приедут близкие люди и вам также придется стать местным экскурсоводом на пару дней!