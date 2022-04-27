БЛОГ УКРАИНКИ | Почему эстонцы так понимают украинцев и что в первую очередь должны посетить те, кто только прибыл в Таллинн?
Сегодня почти 2 месяца как я уже живу в Таллинне. Даже не верится. Я никогда не уезжала из дому так надолго. Пытаюсь, привыкнуть к мысли, что это долгосрочный отпуск или вынужденная командировка. Пока не очень получается. Каждый день тешу себя тем, что скоро увижу родные стены.
Как украинцы поддерживают друг друга вдали от родины
Многие мои друзья возвращаются домой в Украину. Ждут меня, скучают, да и я, конечно, скучаю за всеми. Всех разбросало по миру: кто-то в Италии, кто-то в Германии, Британии, Польше, Испании и т д. Мы с подругами создали общий чат и почти каждый день делимся друг с другом новостями: как обустроились, сняли ли жилье, пошли ли дети в школу, получилось ли устроиться на работу, как провели Пасху и конечно же когда сможем увидеть друг друга. Все зовут в гости, но пока такая возможность мало у кого есть. Мне повезло в этом смысле больше всех и на этой неделе — на праздник светлой Пасхи, ко мне приехала лучшая подруга из Варшавы.
Мы долго думали, как лучше ей добраться, но в результате, ничего кроме ночного автобуса не придумали, потому как перелет стоит дорого. Она пожертвовала свои рабочим днем и двумя сложными ночевками в автобусе и таки добралась до меня. Как говорится, встреча на Эльбе состоялась!
Я была безумно счастлива, ведь раньше мы виделись почти каждый день в Киеве и не могли прожить друг без друга и недели. Теперь война изменила нашу жизнь и жизни миллионов наших граждан. Мы не можем наслаждаться счастьем и разделять нашу жизнь сполна с теми, кого любим. С нашими близкими, детьми, друзьями, родственниками. Думаю, сейчас многие отдали бы все на свете, чтобы увидеться хоть на минуту!
Я готовилась к приезду подруги и целую неделю составляла план: куда пойдем гулять, — что самое самое показать ей в Таллине, где мы будем обедать, пить кофе, в какую церковь пойдем святить паски (куличи) и т. д. Надеюсь, этот текст вам пригодится — может, к кому-то тоже приедут близкие люди и вам также придется стать местным экскурсоводом на пару дней!
По приезду Оксаны мы сразу с вокзала отправились ко мне домой на обед и долго не могли наговориться. Вроде и переписываемся каждый день, но личное общение — это совсем другое. Вспоминали как мы вместе убегали из Киева, как паковали вещи, как мчались по трассе к Луцку, как потом пересекали границу, как прятали мою кошку в багажнике — думали не пропустят без документов. Потом, как в Варшаве селились на квартиру, каждую минуту читали новости и ходили на первые митинги в поддержку Украины в Польше. Потом — как случайно познакомились в кафе Варшавы со знакомой мне девушкой из Киева, которая позвала Оксану работать в координационный центр и теперь она с утра до ночи помогает нашим беженцам обустраивать свою жизнь в Польше.
Мы рады, что сопричастны к общему делу и можем помогать своим согражданам, вынужденным бежать от войны в другие страны, налаживать жизнь вдали от родины. Конечно же, обсуждали политические новости, и как и в первые дни войны — не расставались с нашими гаджетами, с надеждой что вот-вот мы прочитаем, что война окончена. Представляли, как мы опять соберемся в моей квартире на Подоле, усядемся на террасе балкона, откроем окна во двор и выпьем по бокалу просекко за нашу победу! И будем столько говорить, и столько мечтать, строить планы на наши будущие поездки: традиционный девичий выезд на июньский джаз-фестиваль во Львов и на августовский кинофестиваль в Одессу. Слезы произвольно наворачиваются на глаза — как же это было все неимоверно круто! И какие мы были счастливые все эти годы! Но мы еще точно будем, мы знаем и верим в это.
Что обязательно стоит посетить гостям Таллинна?
После обеда, мы рванули в Старый город. Ну с чего еще начинать экскурсию по Таллину как не с этой части, внесенной с 1997 года в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Конечно, прежде всего начали осмотр с главной достопримечательности — Ратушной площади и выпили кофе в прекрасном кафе Chocolate de Pierre. Очень советую всем — прекрасное место, в уютном дворике, с чудесным интерьером внутри и отличным латте. Потом поднялись на смотровую площадку на Тоомпеа (Вышгород), откуда открывается прекрасный вид на город. Особенно это красиво на закате. В двух минутах ходьбы от Старого города не могли не заглянуть на Balti Jaama Turg. В Киеве мы с Оксанкой обожали ходить на винтажные маркеты, часто бродили по антикварным магазинчикам. Поэтому Балтийский рынок обойти стороной просто не могли. И даже совершили покупки: в силу своих возможностей сейчас. Теперь у меня дома есть несколько фарфоровых чашечек и кофейник. Цена вопроса смешная — 6 евро, а наслаждения — на миллион.
Далее наш путь лежал в район Теллискиви, который находится в двух шагах от Балтийского рынка. Я очень люблю это место — по сути, это творческий городок в Таллинне, расположенный в бывшем промышленном комплексе. Теперь здесь находятся галереи, магазинчики, масса всевозможных кафе и ресторанов и даже полюбившийся мной театр — Свободная сцена (Ваба лава). А еще в центре Теллискиви расположен очень известный музей фотографии — Fotografiska Tallinn, фабрика мороженого и Независимая танцевальная сцена. Кстати, с 24 апреля здесь проходит джаз-фестиваль и я планирую посетить его в ближайшие дни.
Этот район напомнил нам с Оксаной одно место в центре Киева — Арсенал, где тоже раньше находились площади промышленно-военного комплекса, а теперь это целый развлекательный центр с ресторанами, барами, огромным и любимым всеми киевлянами Food-маркетом, и нашим особенно любимым Peppers клубом. Мы любили проводить там время, и собираться нашей большой шумной девичьей компанией — слушать хорошую живую музыку и танцевать. Неужели это действительно было всего 2 с половиной месяца назад?14 февраля на День Влюбленных, я была там на концерте Lama (популярная украинская певица) и слушала песни о любви…
Взгрустнули и отправились ностальгировать дальше. Вернулись в старый город, чтобы поужинать в ресторане украинской кухни — Одессе (Pikk 30). Я уже заглядывала туда, но отведать кухню не решалась — пока что это для нас, переселенцев, большая роскошь. Но приезд подруги — святое и мы конечно же решили, что без форшмака и вареников отсюда не уйдем! Хозяйка ресторана — прекрасная одесситка Татьяна, всегда находит столик для своих, хотя попасть в ресторан сейчас проблематично — от гостей нет отбоя. Все столики заранее забронированы, и объяснение тому простое. Тут неимоверно вкусно! И очень уютно, по-домашнему, как это любят все украинцы. Думаю, второй пункт востребованности ресторана — это желание эстонцев и этнических русских быть причастными к событиям в Украине и таким образом поддерживать украинских предпринимателей во время этой ужасной войны…
Вареники оказались безумно вкусными, может, потому что мы очень соскучились за украинской кухней, но думаю большей частью, потому что они сделаны с украинской душой. Очень советую всем попробовать: с кроликом в сливочном соусе и с уткой в апельсиновом. Также возьмите деруны с языком — пальчики оближете. А тостами с форшмаком здесь угощают, еще и хреновуху наливают тоже в качестве комплимента. В общем, мы оторвались от души — потратились немного, но это того стоило, раз в 2 месяца можно себе позволить.
Наш следующий день был не менее насыщенным на события. С утра мы поехали за пасочкой (пасхальным куличем) — испекла ее для нас украинка. Как я уже советовала в группе Украинки в Эстонии можно найти любую услугу — от парикмахера до мастериц украинских деликатесов. Мы воспользовались услугой и счастливые поехали святить пасочку в храм Богородицы Троеручицы Украинской греко-католической церкви. Людей на пасхальной службе оказалось очень много — мы даже сначала не могли попасть внутрь храма. Все было как-то особенно тепло, наверное, потому что это был для нас кусочек нашей настоящей Украины — с ее традициями, обрядами, культурой. Этот храм — одно из мест встречи украинской диаспоры в Таллинне — находится в самом его сердце возле церкви Олевисте. После мы с подружкой и родителями отправились домой на праздничный обед. Как будто в Киеве, подумала я. Родители, друзья, пасхальная еда.. только настроение другое и тосты все только за мир!
Вечером этого же дня за мир молилось пол стадиона Saku Suurhall на благотворительном концерте "Добрый вечер! Мы из Украины!" Все деньги от продажи билетов на концерт украинских звезд пойдут в фонд Маши Ефросининой, которая помогает украинцам, которые подверглись насилию во время войны. Мы тоже поучаствовали в этой акции и присоединились к мероприятию. Конечно, с большей радостью мы бы сходили на концерт украинских исполнителей в Таллинне в мирное время, поэтому даже стендап артистов не вызывал улыбок и смеха, как это было раньше… Но было безумно приятно, что, кроме украинцев на концерт пришло и много эстонцев, чтобы поддержать Украину в ее горе. После концерта символично шел дождь и мы возвращались под ним домой воодушевленные.
Последний день пребывания подруги в Таллинне я решила посвятить приятным прогулкам и повезла ее в Пириту. Эту респектабельную часть города частично окружают сосны и она выходит на живописную набережную. Мы гуляли и наслаждались легким бризом моря. За яхтенным портом начинается самая красивая часть — это кусок набережной, утопающей в сосновом лесу. Здесь же можно зайти в прекрасный ресторанчик Patrik, и выпить бокал вина с видом на отплывающие в сторону Финляндии и Швеции паромы. Мы смотрели на порт, на луч солнца, серебривший морскую гладь и нам казалось, время остановилось… Хотелось думать, что мы в отпуске, и вот он подходит к концу, мы ловим минуты счастья вне дома и скоро на самолет в родной Киев.
По дороге назад, не могла не завезти подругу в Маарьямяэский мемориал жертвам коммунизма. Когда я побывала там первый раз, поняла, почему эстонцы так прониклись нашей трагедией: у них тоже она была, и сотни тысяч жителей этой прекрасной страны подверглись террору советского режима. Многие семьи были расстреляны, многие заключены в тюрьму или депортированы. Эстония потеряла каждого пятого из миллиона жителей! Мы прогулялись по ”домашнему саду”, где посажены яблони — символы эстонских семей, где переплетаются мечты, воспоминания и тоска по дому. Мы шли и тоже тосковали, и думали о том, столько таких яблонь нам придется высадить в Украине.
Оксана уехала в Варшаву, а я осталась в Таллинне в ожидании новых встреч со своими боевыми подругами. Перед расставанием, договорились в следующий раз увидеться на нейтральной территории, и уже полным составом. Позвать на встречу всех всех наших девчонок, разбросанных судьбой по всему миру. Мы должны держаться вместе, не забывать друг друга и, конечно, поддерживать. Только так мы выстоим и только так мы докажем всему миру, что украинской народ непобедим!
Ну а как украинцам из Таллинна попадать в другие страны для встречи с родными и близкими, как недорого путешествовать по самой стране, и добираться в близлежащие города мира, я расскажу в следующем своем блоге. Так что читайте меня на страничке "Для украинцев" на RusDelfi и пишите свои отзывы в мой Facebook.