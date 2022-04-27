Правда ли, что 6 мая 2022 года Земля столкнётся с огромным астероидом?
В Интернете разошлась новость о том, что 6 мая 2022 года на Землю может упасть астероид. Мы решили проверить, действительно ли существует такая опасность.
О том, что скоро наша планета может столкнуться с астероидом, рассказали многие СМИ. Об ”очень опасном астероиде” пишет ”Комсомольская правда”, ”Пятый канал” пугает читателей угрожающими размерами небесного тела, ”Московский комсомолец” уточняет, что по величине он сравним с египетскими пирамидами, ”Свободная пресса” и вовсе задаётся вопросом, не грозит ли нам из-за этого конец света. Разошлась эта новость и по социальным сетям: об этом пишут пользователи Facebook, ”Вконтакте” и блог-платформы ”Яндекс.Дзен”.
Астероид, о котором идёт речь в этих новостях, — это 2009 JF1. Он был открыт в 2009 году, и с тех пор ведущие космические агентства наблюдали за его движением. Авторы большинства заметок о его грядущем столкновении с Землёй ссылаются на некое предупреждение специалистов НАСА, которые якобы называют этот астероид самым опасным со времён динозавров (скорее всего, они вымерли именно в результате падения астероида). Однако найти первоисточник этого самого заявления НАСА не удалось. Вот что говорится о размерах этого астероида и его опасности для нас на сайте агентства:
- Диаметр: 0,010 км
- Туринская шкала: 0
- Палермская шкала: -4,41
- Вероятность воздействия: 7.4e-6
Разберёмся по порядку. Диаметр астероида всего 0,010 км, то есть, 10 метров. Это намного меньше египетских пирамид, с которыми сравнивали астероид некоторые СМИ и, с их подачи, пользователи соцсетей. Так, высота самых известных пирамид в Гизе — от 66 до 147 метров. Для сравнения, Челябинский метеорит, который упал в 2013 году на густонаселённую местность, был почти в два раза больше 2009 JF1. Из-за его падения пострадало более полутора тысяч человек, стёкла были выбиты в 7 тысячах домов. И всё же, глобально он не нанёс планете серьёзного ущерба и ни в коей мере не угрожал жизни на Земле в целом.
Значение Туринской шкалы опасности небесных тел рассчитывается на основе математической вероятности столкновения с Землёй и кинетической энергии удара. 10 по Туринской шкале — это неизбежное столкновение, которое приведёт к глобальным последствиям, а 0 означает, что опасности нет или она настолько мала, что её не стоит воспринимать всерьёз. НАСА по этой шкале ставит астероиду 2009 JF1 0 баллов. Да и других объектов, с опасностью выше нуля по Туринской шкале специалисты НАСА сейчас не регистрируют.
Значение Палермской шкалы опасности технического воздействия рассчитывается немного сложнее, чем Туринской. Для этой шкалы учёные ввели такое понятие, как ”фоновый риск”, то есть, вероятность столкновения такого же или большего по мощности небесного тела с Землёй за время, оставшееся до гипотетического падения данного астероида или метеорита. Значение Палермской шкалы — это логарифм от значения фонового риска. Нулевое значение говорит о том, что опасность конкретного астероида или метеорита такая же, как средняя опасность всех тел, которые могут приблизиться к Земле в скором времени. Значение +2 говорит о том, что такая опасность в сто раз больше любого другого фонового события, а -2 — что в сто раз меньше. Значения ниже -2 указывают на то, что бояться нечего, оцениваемое событие не приведёт к каким бы то ни было последствиям. Астероиду 2009 JF1 присвоено -4,41 балла, что говорит о его абсолютной для нас безопасности.
И, наконец, вероятность воздействия, то есть, столкновения — 7.4e-6. Для наглядности во всплывающей подсказке на сайте НАСА указывает, что это значит, что шанс столкновения с Землёй — 0,00074%, или 1 к 140 000. То есть, 99,99926% вероятности, что астероид пролетит мимо.
При этом, Европейское космическое агентство считает, что вероятность столкновения 2009 JF1 с нашей планетой и вовсе 1 к 1 700 000. С этим мнением согласен и ”Роскосмос”.
Таким образом, да, астероид 2009 JF1 приблизится к Земле, и да, 6 мая 2022 года расстояние будет минимальным. Вероятность того, что он столкнётся с нашей планетой, очень маленькая, но несколько раз за век такого размера камни падают, как правило, не принося ощутимого вреда. За всеми астероидами такого размера и больше астрономы пристально следят, и на текущий момент опасности для жизни на Земле они не представляют.
Итог: Скорее всего, неправда.