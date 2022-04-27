Правда ли, что 6 мая 2022 года Земля столкнётся с огромным астероидом?

Значение Палермской шкалы опасности технического воздействия рассчитывается немного сложнее, чем Туринской. Для этой шкалы учёные ввели такое понятие, как ”фоновый риск”, то есть, вероятность столкновения такого же или большего по мощности небесного тела с Землёй за время, оставшееся до гипотетического падения данного астероида или метеорита. Значение Палермской шкалы — это логарифм от значения фонового риска. Нулевое значение говорит о том, что опасность конкретного астероида или метеорита такая же, как средняя опасность всех тел, которые могут приблизиться к Земле в скором времени. Значение +2 говорит о том, что такая опасность в сто раз больше любого другого фонового события, а -2 — что в сто раз меньше. Значения ниже -2 указывают на то, что бояться нечего, оцениваемое событие не приведёт к каким бы то ни было последствиям. Астероиду 2009 JF1 присвоено -4,41 балла, что говорит о его абсолютной для нас безопасности.