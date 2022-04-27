27.04.2022, 10:19
30-летний мужчина скончался в полицейской машине по пути в вытрезвитель(4)
Foto: Argo Ingver
В среду утром в 6:30 полиция получила вызов на улицу Туру в Тарту, где пьяный клиент ел булочки в зале обслуживания заправочной станции и отказывался платить за них.
Так как мужчина не шел на сотрудничество с персоналом заправки, отказывался уходить и мешал клиентам, то был вызван полицейский патруль.
Полиция отвела 30-летнего мужчину в полицейский микроавтобус и повезла в вытрезвитель. На месте полицейские обнаружили, что мужчина больше не реагирует — он умер в дороге.
Точную причину смерти выявит следствие.
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