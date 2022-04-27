30-летний мужчина скончался в полицейской машине по пути в вытрезвитель

Так как мужчина не шел на сотрудничество с персоналом заправки, отказывался уходить и мешал клиентам, то был вызван полицейский патруль.

Полиция отвела 30-летнего мужчину в полицейский микроавтобус и повезла в вытрезвитель. На месте полицейские обнаружили, что мужчина больше не реагирует — он умер в дороге.

Точную причину смерти выявит следствие.

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