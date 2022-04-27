Maxima уже приняла на работу более 100 украинских беженцев

Шесть недель назад мы объявили о приёме на работу украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. За это время интерес к нашим предложениям о работе был очень высоким — на сегодняшний день на работу к нам подали заявки более 550 украинцев, а благодаря хорошей работе команды нам удалось нанять уже более 100 человек”, — сказала Леа Кимбер, руководитель по персоналу Maxima Eesti. Сегодня был подписан 100-й трудовой договор.

Maxima Eesti начала нанимать украинских беженцев полтора месяца назад, 9 марта. Первый украинец, нанятый на новой основе, приступил к работе в одном из таллиннских магазинов Maxima 17 марта. Во второй половине марта Maxima приняла на работу в общей сложности около 30 человек, так как кандидатам потребовалось некоторое время, чтобы подать заявление о временной защите в PPA. Количество украинцев, нанятых торговой сетью, больше всего выросло за последние несколько недель, когда большая часть кандидатов уже привели свои документы в порядок.

”Украинцы, которые до сих пор обращались к нам за работой, очень заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к работе, они уже испытывают интерес к изучению эстонского языка и интеграции в общество. Директоры наших магазинов прекрасно осведомлены о ситуации, они хотят быть максимально гибкими в предложении вакансий, и делают все возможное, чтобы новые сотрудники могли быстрее освоиться”, — сказала руководитель по персоналу Maxima Eesti.

В основном украинцы приступили к работе в качестве работников зала, в небольших магазинах также на должности кассиров. По большей части они работают в столичных магазинах Maxima, хотя один из первых украинских беженцев, которых наняла Maxima, работает, например, в пайдеском магазине Maxima. Кроме того, новые украинские коллеги также работают в магазинах в Тарту, Пярну, Нарвы, Курессааре, Маарду, Отепяа, Эльвы, Тюри-Сауэ, Мярьямаа и Виймси. Максимальное количество трудовых договоров, которые Maxima заключала с украинцами за один день, — 12.