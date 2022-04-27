Экономика
27.04.2022, 07:55

Эстонская касса по безработице была впервые выбрана в правление Всемирной ассоциации учреждений рынка труда

 
Eesti Töötukassa
Eesti Töötukassa
ФОТО: Ilmar Saabas

На выборах нового правления кандидатура Эстонская касса по безработице получила больше всего голосов. Всего в правление входит 16 стран, представлены все континенты мира.

Всемирная ассоциация учреждений рынка труда (WAPES) — это сеть государственных учреждений рынка труда, где страны со всего мира делятся друг с другом опытом и лучшими практиками по содействию трудовой занятости населения. В ассоциацию входит более 80 учреждений рынка труда.

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел отметил, что, когда много лет назад организация стала членом WAPES, касса по безработице была в основном в роли ученика. ”В то время мы использовали все возможности, где видели потенциал, для того чтобы сотрудничать с другими организациями рынка труда, которые делились с нами своим опытом. И сегодня еще остаются сферы, где мы консультируемся с более умными и опытными международными партнерами. В то же время на данный момент мы уже сами настолько выросли, что не боимся и хотим делиться своим опытом, и к нам обращаются для того, чтобы получить от нас полезные знания”, — добавил Паавел.

В течение следующих 3 лет в правлении WAPES от европейского региона помимо Эстонии будет представлена Бельгия, Босния и Герцеговина, Франция, Голландия, Швеция и Швейцария.

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