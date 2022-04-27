Эстонская касса по безработице была впервые выбрана в правление Всемирной ассоциации учреждений рынка труда

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел отметил, что, когда много лет назад организация стала членом WAPES, касса по безработице была в основном в роли ученика. ”В то время мы использовали все возможности, где видели потенциал, для того чтобы сотрудничать с другими организациями рынка труда, которые делились с нами своим опытом. И сегодня еще остаются сферы, где мы консультируемся с более умными и опытными международными партнерами. В то же время на данный момент мы уже сами настолько выросли, что не боимся и хотим делиться своим опытом, и к нам обращаются для того, чтобы получить от нас полезные знания”, — добавил Паавел.