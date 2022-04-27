Капитан ”Бетиса” Хоакин вновь сфотографировался голым возле Кубка Испании

На этом фото Хоакин находится рядом с кубком абсолютно голым. Таким образом, Хоакин повторил своё нашумевшее фото 14-летней давности, пишет championat.com.

Напомним, в 2008 году Хоакин в составе ”Валенсии” выиграл Кубок короля. После матча появилось фото абсолютно голого Хоакина, танцующего рядом с кубком вприсядку.

Хоакин выступает за ”Бетис” с 2015 года. Ранее он играл в составе севильской команды с 1999 по 2006 год. В сезоне-2021/2022 ”Бетис” сумел стать обладателем Кубка Испании спустя 17 лет. В сезоне-2004/2005 капитан клуба Хоакин также выигрывал этот трофей вместе с командой.

В нынешнем сезоне Хоакин провёл за ”Бетис” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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