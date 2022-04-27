Чемпионат Украины по футболу завершили досрочно

Общее собрание участников Украинской премьер-лиги (УПЛ) приняло решение о досрочном завершении чемпионата страны по футболу. Об этом сообщается на сайте УПЛ.

Турнирная таблица чемпионата была зафиксирована по состоянию на 24 февраля. Награждение призеров производиться не будет.

Соответствующее решение было передано на утверждение исполкома Украинской ассоциации футбола. Также была создана рабочая группа, которая будет прорабатывать вопросы о текущей деятельности УПЛ и старте следующего сезона.

По итогам 18 туров первую строчку в турнирной таблице занимал донецкий "Шахтер", опережая на два очка киевское "Динамо". С восемью очками турнирную таблицу замыкал "Мариуполь".

Чемпионат Украины был приостановлен 24 февраля в связи с введением в стране военного положения.

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