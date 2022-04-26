"Газпром" прекращает в среду поставки газа в Польшу

PGNiG считает, что указ не имеет для нее обязательной силы, а также отсутствуют основания для прекращения поставок по "ямальскому контракту", так как PGNiG не имеет просроченной задолженности перед "Газпромом" и своевременно выполняет все платежные обязательства.

Компания получила уведомление от ООО "Газпром экспорт", что 27 апреля с 09:00 по московскому времени поставка российского природного газа будет полностью остановлена через пункты приема-сдачи "Дроздовичи", "Высокое", "Тетеровка" и "Кондратки". Это все точки входа российского газа в Польшу.

PGNiG считает, что приостановка поставок "является нарушением контракта, и компания предпримет соответствующие шаги для восстановления поставок природного газа", а также "оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной приостановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права".

Как напоминает "Интерфакс", президент РФ 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте — Газпромбанке — для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.