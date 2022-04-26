Гутерриш предложил создать группу РФ-Украина-ООН по гуманитарным коридорам

"Наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, это улучшить эту ситуацию", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Гутерриш рассказал, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым во вторник он выдвинул два предложения.

"Во-первых — материализовать наше предложение, которое мы представили на встрече представителей УВКБ (управления верховного комиссара ООН по делам беженцев — ИФ) с министерством обороны, чтобы прояснить ситуацию в том, что касается коридоров, гуманитарной помощи", — пояснил он.

При этом Гутерриш обратил внимание на случаи, когда Россия объявляет о создании гуманитарного коридора, а Украина создает свой собственный, что не позволяет обеспечить их работу.

"Поэтому мы предлагаем создать гуманитарную контактную группу, в которой ООН, Россия и Украина смогут сообща обсуждать ситуацию, чтобы эти коридоры были по-настоящему эффективны", — сказал генсек ООН.

По словам Гуттериша, ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) готовы работать с военными России и Украины для эвакуации гражданского населения из Мариуполя.

"Идея в том, что нам нужно работать сообща, вместе с вооруженными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет изначальная операция по эвакуации гражданских лиц с завода ("Азовсталь" — ИФ)", — пояснил Гутерриш.

Он заявил, что нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН.

"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", — заявил Гутерриш.

Он также выразил озабоченность гуманитарной ситуацией на Украине. "Мы поддерживаем диалог между двумя странами и поддерживаем добрую волю Турции в продвижении этого подхода. Но наша главная задача в том, что касается гуманитарной ситуации на Украине, это разрешить и улучшить эту ситуацию", — подчеркнул он.