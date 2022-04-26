В прошлом году на эстонском рынке было обнаружено 16 опасных товаров

Эстония в 2021 году через систему быстрого оповещения RAPEX сообщила о 16 обнаруженных на эстонском рынке опасных товарах.

Основным видом товара, о котором сообщалось в Эстонии, были средства индивидуальной защиты. Из заявленных товаров 15 были защитными масками и 1 — зимней жидкостью для омывателя стекла (товар содержал большое количество метанола — более 28% по весу).

Для борьбы с распространением опасных товаров и для улучшения сотрудничества надзорных органов, осуществляющих контроль над тем, что продается на рынках, Европейская Комиссия создала для стран-членов систему быстрого оповещения RAPEX (система „Safety Gate”).

Система быстрого оповещения позволяет учреждениям 30 стран (страны-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) делиться информацией о мерах, принятых в отношении опасных товаров. Товары, информация о которых появилась в системе, могут быть причиной различных рисков для здоровья человека (в том числе удушье и удушение, вызывать нарушения слуха или зрения), или окружающей среды.

Недавно Европейская Комиссия опубликовала обзор опасных товаров, которые были внесены в систему быстрого оповещения RAPEX в 2021 году. Отчет показывает, что в 2021 году государства-члены уведомили о 2142 опасных товарах, что соответствует уровню предыдущих 5 лет.

Как и в 2020-ом, самым распространенным типом риска в 2021 году был ”риск для здоровья/иное”. Данный тип риска можно выявить в опасных товарах, связанных с COVID-19 (в основном, защитные маски). В 2021 году именно они составили 6% от общего числа предупреждений. Из детального отчета также видно, что чаще всего сообщали о товаре, страна происхождения которого — Китай (48%), далее шли страны-члены ЕС, а также страны европейской экономической зоны (27%).

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Европейская комиссия еженедельно публикует на сайте системы быстрого оповещения RAPEX обзор новых обнаруженных на рынках опасных товаров.