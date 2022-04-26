В Пярну автомобиль насмерть сбил 88-летнюю велосипедистку

Информация о ДТП в Пярну поступила в Центр тревоги в 14.50. Несчастье произошло в Папсааре, на Тилга теэ, где автомобиль Škoda наехал сзади на 88-летнюю женщину, двигавшуюся на велосипеде. От полученных травм велосипедистка скончалась на месте происшествия.

За рулем автомобиля находилась 49-летняя женщина. Она была трезва, покрышки машины соответствовали требованиям. ДТП произошло на участке, где скорость была ограничена 50 км/ч.

В ДТП на дорогах Эстонии в этом году погиб один и получили травмы 19 велосипедистов.