26.04.2022, 18:42
Россия лишена права на проведение ЧМ по хоккею в 2023 году
ФОТО: Photo by Tony Schnagl from Pexels
Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе чемпионата мира из России, который должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.
Решение о переносе турнира было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков.
В конце февраля ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления. Тогда же у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.
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