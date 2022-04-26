Хоккей
26.04.2022, 18:42

Россия лишена права на проведение ЧМ по хоккею в 2023 году

 
ФОТО: Photo by Tony Schnagl from Pexels
Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о переносе чемпионата мира из России, который должен был состояться в мае 2023 года в Санкт-Петербурге.

Решение о переносе турнира было принято из соображений безопасности всех хоккеистов, официальных лиц, СМИ и болельщиков.

В конце февраля ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления. Тогда же у России отобрали право на проведение МЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

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