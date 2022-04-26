Российский политик о "покушении" на Соловьева: "это заставляет нас вспомнить о временах Большого террора"

"В сегодняшней пурге про покушение на Соловьева важно, во-первых, что ее анонсировал лично Путин. Это не тривиальное событие, оно указывает на масштаб операции, на то системное значение, какое приписывается этой постановке.

И именно это заставляет нас вспомнить о 1937 г. и временах Большого террора. Потому что если вы думаете, что Большой террор начинался с большого террора, то вы глубоко ошибаетесь. Он начинался с террора малого. Сначала дела о доблестно раскрытых НКВД подпольных центрах и террористических организациях были единичными и показательными. И только потом, когда советские граждане сплотились в негодовании и осуждении разоблаченных наймитов и вредителей, они, эти граждане, сами стали мясом для машины Большого террора.