ОФИЦИАЛЬНО | Дополнительный бюджет утвержден: как правительство поможет жителям Эстонии справиться с ударом нескольких кризисов

Государству придется финансировать принимаемые меры с помощью резерва ликвидности и дополнительных кредитных средств. В качестве инструмента можно использовать краткосрочные и долгосрочные эмиссии облигаций. Установленный максимально разрешенный объем долговых обязательств государства в 7,2 миллиарда евро меры поддержки дополнительного бюджета и связанный с этим отток средств не увеличат.

Государственный бюджет составляет около 2,2 процента от ВВП 2022 года, в соответствии с весенним прогнозом Министерства финансов. Вместе с тем влияние дополнительного бюджета на бюджетную позицию несколько меньше, так как использование субсидий частично вернет государству средства в виде налогов. С учетом обоих факторов влияние на номинальную бюджетную позицию государственного сектора составит в этом году 627 миллионов евро, или 1,9 процента ВВП.

Для укрепления тотальной безопасности и способности к сопротивлению будет выделено 247,6 миллиона евро, на укрепление безопасности пойдет 257,3 миллиона евро, а на покрытие расходов, связанных с первичным приемом беженцев, запланировано 242,7 миллиона евро. Еще до решения о составлении дополнительного бюджета из резерва правительства были выделены средства на улучшение готовности к кризису. Дополнительный бюджет восстанавливает эти средства в резерве. Вместе с суммами, перенесенными из бюджета прошлого года, правительственный резерв увеличится до 100 миллионов евро.

Объем принятых правительством в рамках дополнительного бюджета решений составляет 732 миллиона евро, к которым добавятся влияние налоговой сферы и изменения в расходах, автоматически зависящих от налоговых поступлений, в результате чего общий объем расходов, инвестиций и сделок по финансированию составит 802,9 миллиона евро.

По словам премьер-министра Каи Каллас , дополнительный бюджет военного времени поможет эстонскому государству и его жителям справиться с влиянием войны в Украине . ”Мы в самом широком смысле укрепляем безопасность Эстонии и защиту ее населения. Одновременно через дополнительный бюджет мы поможем жителям Эстонии справиться с совокупным ударом нескольких кризисов. Важно, что инвестиции, запланированные в дополнительном бюджете, помогут нам избавиться от зависимости от российского газа. Дополнительный бюджет несет Эстонии более надежную безопасность во всех смыслах этого слова”.

Вместе с дополнительным бюджетом правительство одобрило и передаст в Рийгикогу три связанные с ним законопроекта.

Во-первых, правительство одобрило и передаст в Рийгикогу проект изменения Закона об алкогольном, табачном, топливном акцизе и акцизе на электричество, который уменьшает до конца года ставку акциза на дизельное топливо специального назначения до минимального уровня, разрешенного Европейским союзом, что составляет 21 евро на 1000 литров. Действующая ставка акциза составляет 100 евро на 1000 литров.

Дизельное топливо специального назначения разрешено использовать в сельском хозяйстве, а до 30 апреля 2023 года также на добыче сланца. Кроме того, этот вид горючего можно использовать при профессиональном рыболовстве. В этой сфере оно освобождается от акциза на основании специального разрешения. По сравнению с апрелем 2021 года оптовая цена на дизельное топливо специального назначения поднялась почти на 85%. В результате запланированных изменений оптовая цена может снизиться до 9,48 цента за литр, то есть до 7%.

Во-вторых, правительство одобрило и передаст парламенту проект изменения Закона о налоге с оборота, в соответствии с которым с 1 августа налог с оборота на периодические журналистские издания будет снижен с 9 до 5%. Поправка направлена на поддержку в условиях информационной войны, которая вляется составной частью войны России против Украины, доступности независимой, профессиональной и качественной журналистики в Эстонии.

В-третьих, правительство одобрило и передаст в Рийгикогу поправки к Закону о социальной опеке и организации услуг здравоохранения. При изменении закона предусматривается возможность при выплате прожиточного пособия, помимо прочих уже перечисленных в законе расходов на жилье, учитывать также базовую часть жилищного кредита, взятого на приобретения жилья, проценты по нему и обязательную в этом случае страховку жилья. Поправки должны вступить в силу с 1 июля.

Также поправкой к закону создается возможность выплачивать одиноким пенсионерам разовое пособие даже в том случае, если пенсионер живет вместе с лицом, имеющим статус временной защиты. Действующий порядок позволяет выплачивать пособие в случае проживания вместе с другим человеком только в виде исключения. Например, если речь идет о человеке, который нуждается в уходе.

Поправки к закону создают правовые основания для принятия мер, связанных с чрезвычайной ситуацией, обусловленной массовым притоком беженцев, а также с лечением людей, получивших ранения в ходе военных действий.