26.04.2022, 19:36
ВИДЕО | И раны лечит, и десерты украшает — что особенного в национальном цветке Эстонии?
Многие жители нашей страны знают, что национальный символ Эстонии — василек. Но почему был выбран именно этот цветок?
Видеоряд создан в сотрудничестве с Эстонским музеем природы и Департаментом окружающей среды. Данная серия видеороликов поможет больше узнать об эстонской природе и национальных символах. Видео предназначены специально для тех, кто приехал в нашу страну совсем недавно и только начинает знакомство с эстонской культурой.