Развлечения и обучение от восхода до заката: Нарвский дом эстонского языка приглашает на День науки

”Для Нарвского дома эстонского языка важным является не только преподавание эстонского языка и эстонской культуры, но и создание для жителей Ида-Вирумаа возможностей познания мира в широком смысле этого слова, а также окружающей нас среды, — сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. — Идея организации Дня науки родилась в ходе Матсалуского фестиваля фильмов о природе в Нарве, куда мы пригласили выступить известных эстонских ученых. Сквозной темой Дня науки является тема экологии — осведомленность о том, кто живет с нами по соседству и как это сохранить. Этим мероприятием мы стремимся внести и свой вклад в охрану окружающей среды”, — добавила Анна Фарафонова.

В рамках дня науки от восхода до заката будут идти лекции, мастер-классы, походы на природу и концерты. Школьники смогут посмотреть фильм Фреда Юсси ”Красота бытия” (эст. ”Olemise ilu”) и обсудить его с работниками Эстонского национального музея.

”Нарва — город, раcположенный у реки, поэтому в этот день горожане смогут узнать, какие птицы обитают на берегу реки, познакомиться с рекой, прокатившись на речном трамвае вместе с учеными, под руководством фотографа-натуралиста научиться снимать природу на мобильный телефон, а также послушать хорошую музыку и истории о реке, — сказала одна из руководителей проекта Дня науки, преподаватель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи. — Мы с радостью приглашаем всех желающих принять активное участие в этом дне. Поскольку количество участников некоторых мероприятий ограничено, то обязательно стоит предварительно зарегистрироваться!”

Программа Дня науки ”Река” 6 мая

05:09 — в пляжном здании Йоаору или возле него, в зависимости от погоды

Восход солнца с Полиной Черкасовой. Инструментальные пьесы и истории о реке (на эстонском и русском языках).