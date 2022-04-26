Развлечения и обучение от восхода до заката: Нарвский дом эстонского языка приглашает на День науки
Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции организует 6 мая в Нарве День науки ”Река”. Планируются лекции, мастер-классы, походы на природу, а также концерты на протяжении всего дня — от восхода до самого заката солнца.
”Для Нарвского дома эстонского языка важным является не только преподавание эстонского языка и эстонской культуры, но и создание для жителей Ида-Вирумаа возможностей познания мира в широком смысле этого слова, а также окружающей нас среды, — сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. — Идея организации Дня науки родилась в ходе Матсалуского фестиваля фильмов о природе в Нарве, куда мы пригласили выступить известных эстонских ученых. Сквозной темой Дня науки является тема экологии — осведомленность о том, кто живет с нами по соседству и как это сохранить. Этим мероприятием мы стремимся внести и свой вклад в охрану окружающей среды”, — добавила Анна Фарафонова.
В рамках дня науки от восхода до заката будут идти лекции, мастер-классы, походы на природу и концерты. Школьники смогут посмотреть фильм Фреда Юсси ”Красота бытия” (эст. ”Olemise ilu”) и обсудить его с работниками Эстонского национального музея.
”Нарва — город, раcположенный у реки, поэтому в этот день горожане смогут узнать, какие птицы обитают на берегу реки, познакомиться с рекой, прокатившись на речном трамвае вместе с учеными, под руководством фотографа-натуралиста научиться снимать природу на мобильный телефон, а также послушать хорошую музыку и истории о реке, — сказала одна из руководителей проекта Дня науки, преподаватель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи. — Мы с радостью приглашаем всех желающих принять активное участие в этом дне. Поскольку количество участников некоторых мероприятий ограничено, то обязательно стоит предварительно зарегистрироваться!”
Программа Дня науки ”Река” 6 мая
05:09 — в пляжном здании Йоаору или возле него, в зависимости от погоды
Восход солнца с Полиной Черкасовой. Инструментальные пьесы и истории о реке (на эстонском и русском языках).
Полина Черкасова — антрополог, музыкант и сказочница, которая искусно переплетает привезенные из дальних стран истории из жизни и сказки со своей музыкой, которую она исполняет на редких музыкальных инструментах. Полина занимается музыкой и повествованием сказок более десяти лет, она исследует влияние историй, звуков и умения слушать на людей, передавая традицию устной культуры и современное повествование.
06:15–07:30 — начало у шведского льва недалеко от пляжного здания Йоаору
Прогулка под пение птиц с Пеэпом Веэдла (на эстонском языке)
Во время этой прогулки мы познакомимся с птицами, которые обитают в окрестностях реки, и научимся опознавать их пение. Самый известный в Эстонии орнитолог-любитель, автор ряда книг, посвященных птицам, расскажет множество интересных историй о пернатых.
14:00−16:30 — в зале второго этажа пляжного здания Йоаору и в окрестностях реки
Мастер-класс с лекцией фотографа-натуралиста Ярека Йыэпера на эстонском языке: ”Как снимать природу на мобильный телефон” (на эстонском языке)
Ярек Йыэпера — известный фотограф-натуралист (многократный победитель в номинациях ”Фотография природы года”, ”Бескровная охота”, ”Спортивная фотография года”, ”Пресс-фотография года” и т. д.). Его обучение базируется на повседневной практике. На мастер-классе мы, прежде всего, прослушаем лекцию о композиции, а затем применим свои знания на практике — сделаем фотографии на мобильные телефоны.
17:00−20:00 — нарвский речной порт у гребного клуба
Поездка на речном трамвае ”Caroline” с учеными по маршруту Нарва — Нарва-Йыэсуу — Нарва, (на эстонском языке)
Во время поездки на речном трамвае мы послушаем лекции ученых о реке.
20:15 — в зале второго этажа пляжного здания Йоаору
Концерт на закате в пляжном здании Йоаору
Приглашаем вас завершить вечер пятницы под звуки чудесной музыки, наслаждаясь упоительными красками захода солнца!
На каждое мероприятие необходимо регистрироваться отдельно. Более подробная информация здесь.