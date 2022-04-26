Новости Ида-Вирумаа
26.04.2022, 21:23

Развлечения и обучение от восхода до заката: Нарвский дом эстонского языка приглашает на День науки

 
Eesti-vene keeleõpe
Eesti-vene keeleõpe
Foto: Argo Ingver

Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции организует 6 мая в Нарве День науки ”Река”. Планируются лекции, мастер-классы, походы на природу, а также концерты на протяжении всего дня — от восхода до самого заката солнца.

”Для Нарвского дома эстонского языка важным является не только преподавание эстонского языка и эстонской культуры, но и создание для жителей Ида-Вирумаа возможностей познания мира в широком смысле этого слова, а также окружающей нас среды, — сказала руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. — Идея организации Дня науки родилась в ходе Матсалуского фестиваля фильмов о природе в Нарве, куда мы пригласили выступить известных эстонских ученых. Сквозной темой Дня науки является тема экологии — осведомленность о том, кто живет с нами по соседству и как это сохранить. Этим мероприятием мы стремимся внести и свой вклад в охрану окружающей среды”, — добавила Анна Фарафонова.

В рамках дня науки от восхода до заката будут идти лекции, мастер-классы, походы на природу и концерты. Школьники смогут посмотреть фильм Фреда Юсси ”Красота бытия” (эст. ”Olemise ilu”) и обсудить его с работниками Эстонского национального музея.

”Нарва — город, раcположенный у реки, поэтому в этот день горожане смогут узнать, какие птицы обитают на берегу реки, познакомиться с рекой, прокатившись на речном трамвае вместе с учеными, под руководством фотографа-натуралиста научиться снимать природу на мобильный телефон, а также послушать хорошую музыку и истории о реке, — сказала одна из руководителей проекта Дня науки, преподаватель Нарвского дома эстонского языка Пилле Маффуччи. — Мы с радостью приглашаем всех желающих принять активное участие в этом дне. Поскольку количество участников некоторых мероприятий ограничено, то обязательно стоит предварительно зарегистрироваться!”

Программа Дня науки ”Река” 6 мая

05:09 — в пляжном здании Йоаору или возле него, в зависимости от погоды

Восход солнца с Полиной Черкасовой. Инструментальные пьесы и истории о реке (на эстонском и русском языках).

Полина Черкасова — антрополог, музыкант и сказочница, которая искусно переплетает привезенные из дальних стран истории из жизни и сказки со своей музыкой, которую она исполняет на редких музыкальных инструментах. Полина занимается музыкой и повествованием сказок более десяти лет, она исследует влияние историй, звуков и умения слушать на людей, передавая традицию устной культуры и современное повествование.

06:15–07:30 — начало у шведского льва недалеко от пляжного здания Йоаору

Прогулка под пение птиц с Пеэпом Веэдла (на эстонском языке)

Во время этой прогулки мы познакомимся с птицами, которые обитают в окрестностях реки, и научимся опознавать их пение. Самый известный в Эстонии орнитолог-любитель, автор ряда книг, посвященных птицам, расскажет множество интересных историй о пернатых.

14:00−16:30 — в зале второго этажа пляжного здания Йоаору и в окрестностях реки

Мастер-класс с лекцией фотографа-натуралиста Ярека Йыэпера на эстонском языке: ”Как снимать природу на мобильный телефон” (на эстонском языке)

Ярек Йыэпера — известный фотограф-натуралист (многократный победитель в номинациях ”Фотография природы года”, ”Бескровная охота”, ”Спортивная фотография года”, ”Пресс-фотография года” и т. д.). Его обучение базируется на повседневной практике. На мастер-классе мы, прежде всего, прослушаем лекцию о композиции, а затем применим свои знания на практике — сделаем фотографии на мобильные телефоны.

17:00−20:00 — нарвский речной порт у гребного клуба

Поездка на речном трамвае ”Caroline” с учеными по маршруту Нарва — Нарва-Йыэсуу — Нарва, (на эстонском языке)

Во время поездки на речном трамвае мы послушаем лекции ученых о реке.

20:15 — в зале второго этажа пляжного здания Йоаору

Концерт на закате в пляжном здании Йоаору

Приглашаем вас завершить вечер пятницы под звуки чудесной музыки, наслаждаясь упоительными красками захода солнца!

На каждое мероприятие необходимо регистрироваться отдельно. Более подробная информация здесь.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии