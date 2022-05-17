Не совсем зеленая столица. RusDelfi разбирается, почему Таллинн вырубает деревья(5)
Еще осенью 2021 года город Таллинн завоевал титул "Зеленая столица Европы – 2023". До вступления в "новую должность" осталось чуть более полугода, однако город уже вовсю готовится. Практически каждый день на улицах спиливают деревья. Такими темпами к 2023 году их может не остаться, констатирует корреспондент Delfi Андрей Цветаев.
Этой весной в Таллинне вызвали сильный резонанс работы по вырубке деревьев. Самым ярким примером стала улица Пронкси, где за один день было спилено 22 взрослых дерева. Улица очень шумная и пыльная. Отсутствие единственного природного барьера сильно бросается в глаза. С момента выдачи разрешения до вырубки прошло меньше месяца.
Еще одним местом зеленого "облысения" Таллинна стала соседняя улица Ахтри. В связи со сносом ржавого советского ангара и строительством новой недвижимости было выдано разрешение на уничтожение 26 деревьев по адресу Ахтри, 6. А ведь это даже больше, чем на Пронски.
Две улицы, два разрешения, минус 48 взрослых деревьев из центра "зеленой" столицы Европы. Горуправа говорит, что о решении было известно уже давно и взамен вырубленным будут высажены новые деревья в ещё большем количестве.
Лес рубят — щепки летят
Основных причин вырубки две: санитарная и связанная со строительными работами. В случае со строительством действует правило компенсации. По специальной формуле рассчитывается количество деревьев, которое следует высадить взамен спиленных. Чем ценнее дерево, тем больше его уничтожение потребует компенсации. В случае с улицами Пронкси и Ахтри комиссией был посчитан ущерб и назначена компенсация. Однако восполнить утрату сложнее, чем кажется на первый. Взамен взрослым деревьям будут высажены молодые деревца из питомников. Придется ждать десятки лет, прежде чем новые деревья смогут оказать влияние на микроклимат этих улиц. И никто не дает гарантии, что все саженцы смогут прижиться.
Санитары леса
Однако большая часть работ по спиливанию деревьев не такая массовая. Куда чаще деревья вырубаются точечно. В таком случае вырубка не так сильно бросается в глаза и увидеть полную картину куда тяжелее.
С санитарной вырубкой дела обстоят не так, как со строительной. В случае, если дерево признано больным, поврежденным или опасным, правило компенсации не действует. Несмотря на свой монументальный вид, деревья довольно хрупкие. Они подвержены разным болезням, их корневую систему легко повредить дорожными работами и прокладкой коммуникаций, сильный ветер и гроза могут надломить ствол и оторвать ветки. Большая часть деревьев уничтожаются в центре Таллинна именно по санитарным причинам.
Также в Эстонии закон о вырубке деревьев запрещает проводить вырубку в период активного гнездования птиц. На наш вопрос к горуправе о том, не нарушает ли активная весенняя вырубка этот пункт, мы получили расплывчатый ответ. "Департамент обращает внимание при выдаче разрешений на вырубку и обрезку для ухода за деревьями на закон о защите природы. Поскольку разрешения выдаются сроком на год, вырубка и обрезка деревьев на основании разрешения проводятся в соответствии с законом". Деревья снова стали жертвами расплывчатых формулировок. К примеру, в Германии четко прописано, что с 1 марта по 30 сентября запрещено рубить деревья. Таким образом, закон защищает птиц, вьющих гнезда.
”О дивный новый мир”
Увидеть, в какую сторону развивается Таллинн, легче на примере небольшого микрорайона. Район Уус-Мааильм получил свое название еще в царские времена, благодаря трактиру "Америка". На 2017 год в нем проживало всего 7677 человек. Если бы все жители этого района отправились смотреть футбол на соседнюю "A.ле Кок" Арену, то на стадионе осталась бы половина свободных мест. Однако, даже в таком маленьком микрорайоне есть две большие школы, университет и "супер-министерство" (так называется новое здание для министерских нужд по адресу Суур-Амеерика, 1).
Каждое дерево тут на вес золота.
За последние несколько лет этот район серьёзно пострадал от вырубки. Пилы прошлись по всем основным улицам: Техника, Койду, Луха, Видевику и пр. Печальнее всего выглядит улица Вирмализе. В 2021 году она прошла реконструкцию. На отрезке между улиц Техника и Луха она залита асфальтом от края до края. Никакой зелени, кустов, деревьев реконструкция не предусматривала. Только тротуар и проезжая часть. На эту широкую улицу выходят окна школы. Когда-то здесь росли пышные каштаны.
На соседней улице Луха деревьев также стало меньше. Два каштана и один вяз были спилены в середине апреля 2022 года. Даже в самом разрешении на вырубку указано, что работы связаны со строительством дома. Однако причина вырубки все равно санитарная. В мэрии нам ответили, что вяз был болен "голландской болезнью", а его корневая система была повреждена строительными работами. В общем, он был не жилец. Видимо та же учесть постигла и каштаны. Вместо этих пышных деревьев не будет ничего.
Во всем районе только три дерева будут спилены по причине стройки и за них будет назначена компенсация.
Зеленая столица?
Деревья в городе куда важнее, чем может показаться на первый взгляд. Они способны не только радовать глаз, но и продлевать жизнь. Основные проблемы улиц любого города, которые оказывают прямое воздействие на здоровье и продолжительность жизни — это шум и пыль от трафика и загрязнение воздуха.
Исследование Тартуского Университета показало, что 12% жителей Таллинна испытывают чувство тревоги из-за шума трафика. Из-за этого в среднем у 125 человек в год развивается ишемическая болезнь сердца. То есть из-за шума жители Таллинна умирают раньше. Одним из способов решения этой проблемы являются деревья. В среднем растительность снижает уровень шума на 10-20 децибел — с опасного на умеренный. Высаженные между жилыми домами и источниками шума деревья снижают уровень шума на 5–10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% попадающей на них звуковой энергии.
Дорожное движение также является основным источником городской пыли. В самой заявке на титул "Зеленая Столица" указано, что основными источниками пыли являются трафик (выхлопные газы и износ дорожного покрытия) и использование реагентов зимой. Пыль в городе вызывает аллергии, астму и осложнения сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за нее также умирают люди. Хорошим средством для уменьшения количества пыли в воздухе также являются пышные лиственные деревья, которые эффективно фильтруют воздух своей кроной.
Еще один важный момент, как деревья способны улучшить нашу жизнь — это климат. Летом в городах температура воздуха на 5—10° выше, чем в лесу, а относительная влажность воздуха ниже на 25%, что объясняется сильным нагревом воздуха от каменных зданий, сооружений, мостовых, асфальтовых покрытий, тротуаров и т.д. Только пышные лиственные деревья способны эффективно принять на себя тепловой удар. В холодное время года городская зелень существенно уменьшает продуваемость и мешает ветрам свободно "гулять".
На фотографии ниже можно обратить внимание на тень от взрослых деревьев сравнении с молодыми саженцами. Последним потребуются десятки лет, чтобы вырасти.
Зеленый коридор
Возвращаясь к району Уус-Мааильм, нельзя не упомянуть о его транспортной достопримечательности. Улице Техника. Эту улицу знает каждый житель города за ее уникальные деревья, высаженные по обе стороны дороги. Они образуют густую аллею, самую длинную во всем городе.
До 2017 года вырубка обходила стороной эту аллею. Но с того времени было выдано уже 39 разрешений на вырубку деревьев из этой аллеи. Некоторые разрешения подразумевают единичное уничтожение, а некоторые разрешают вырубать оптом. К примеру разрешение номер 47027 позволяет спилить сразу 11 деревьев. И исключительно по санитарным причинам. Никакой компенсации.
Деревьям улицы Техника откровенно не повезло с местом. Они растут в крайне тяжелых условиях, зажатые между вечной пробкой и главной железной дорогой страны. Эти деревья немолодые и наверняка за свои долгие годы жизни приобрели хронические заболевания. Если провести экспертизу по каждому из них, точно можно найти разнообразные причины для их вырубки.
Зри в корень
Туристов в Таллинне привлекает не только Старый город. Если хочется чего-то необычного, на ум сразу же приходит район Каламая. Однако каждый взятый по отдельности деревянный дом этого района не представляет никакой архитектурной ценности. Несмотря на это, весь район целиком является сильной точкой притяжения и представляет отличный пример архитектурного наследия. Новые жилые дома аккуратно встраиваются в облик каждой улицы. Они подбираются по высоте, материалам постройки и цветовой гамме.
Точно такая же ситуация и с аллеей на улице Техника. Каждый отдельно взятый каштан не является редким деревом и не представляет особой ценности для города. За них, даже по формуле компенсации, не полагается больших выплат. Однако ценность всех этих каштанов именно в общей картине аллеи. Лишиться этих деревьев будет такой же невосполнимой потерей, как снос всего Каламая. Новые деревья не вырастут при нашей жизни, а совсем молодые саженцы легко могут не прижиться в этих брутальных условиях. Обратить внимание на вырубку деревьев в городе необходимо уже сейчас и полностью пересмотреть наше представление о легитимных причинах уничтожения нашего зеленого наследия.
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