Не совсем зеленая столица. RusDelfi разбирается, почему Таллинн вырубает деревья

С санитарной вырубкой дела обстоят не так, как со строительной. В случае, если дерево признано больным, поврежденным или опасным, правило компенсации не действует. Несмотря на свой монументальный вид, деревья довольно хрупкие. Они подвержены разным болезням, их корневую систему легко повредить дорожными работами и прокладкой коммуникаций, сильный ветер и гроза могут надломить ствол и оторвать ветки. Большая часть деревьев уничтожаются в центре Таллинна именно по санитарным причинам.

Однако большая часть работ по спиливанию деревьев не такая массовая. Куда чаще деревья вырубаются точечно. В таком случае вырубка не так сильно бросается в глаза и увидеть полную картину куда тяжелее.

Основных причин вырубки две: санитарная и связанная со строительными работами. В случае со строительством действует правило компенсации. По специальной формуле рассчитывается количество деревьев, которое следует высадить взамен спиленных. Чем ценнее дерево, тем больше его уничтожение потребует компенсации. В случае с улицами Пронкси и Ахтри комиссией был посчитан ущерб и назначена компенсация. Однако восполнить утрату сложнее, чем кажется на первый. Взамен взрослым деревьям будут высажены молодые деревца из питомников. Придется ждать десятки лет, прежде чем новые деревья смогут оказать влияние на микроклимат этих улиц. И никто не дает гарантии, что все саженцы смогут прижиться.

Две улицы, два разрешения, минус 48 взрослых деревьев из центра "зеленой" столицы Европы. Горуправа говорит, что о решении было известно уже давно и взамен вырубленным будут высажены новые деревья в ещё большем количестве.

Еще одним местом зеленого "облысения" Таллинна стала соседняя улица Ахтри . В связи со сносом ржавого советского ангара и строительством новой недвижимости было выдано разрешение на уничтожение 26 деревьев по адресу Ахтри, 6. А ведь это даже больше, чем на Пронски.

Этой весной в Таллинне вызвали сильный резонанс работы по вырубке деревьев. Самым ярким примером стала улица Пронкси, где за один день было спилено 22 взрослых дерева. Улица очень шумная и пыльная. Отсутствие единственного природного барьера сильно бросается в глаза. С момента выдачи разрешения до вырубки прошло меньше месяца.

Также в Эстонии закон о вырубке деревьев запрещает проводить вырубку в период активного гнездования птиц. На наш вопрос к горуправе о том, не нарушает ли активная весенняя вырубка этот пункт, мы получили расплывчатый ответ. "Департамент обращает внимание при выдаче разрешений на вырубку и обрезку для ухода за деревьями на закон о защите природы. Поскольку разрешения выдаются сроком на год, вырубка и обрезка деревьев на основании разрешения проводятся в соответствии с законом". Деревья снова стали жертвами расплывчатых формулировок. К примеру, в Германии четко прописано, что с 1 марта по 30 сентября запрещено рубить деревья. Таким образом, закон защищает птиц, вьющих гнезда.

”О дивный новый мир”





Увидеть, в какую сторону развивается Таллинн, легче на примере небольшого микрорайона. Район Уус-Мааильм получил свое название еще в царские времена, благодаря трактиру "Америка". На 2017 год в нем проживало всего 7677 человек. Если бы все жители этого района отправились смотреть футбол на соседнюю "A.ле Кок" Арену, то на стадионе осталась бы половина свободных мест. Однако, даже в таком маленьком микрорайоне есть две большие школы, университет и "супер-министерство" (так называется новое здание для министерских нужд по адресу Суур-Амеерика, 1).

Каждое дерево тут на вес золота.

За последние несколько лет этот район серьёзно пострадал от вырубки. Пилы прошлись по всем основным улицам: Техника, Койду, Луха, Видевику и пр. Печальнее всего выглядит улица Вирмализе. В 2021 году она прошла реконструкцию. На отрезке между улиц Техника и Луха она залита асфальтом от края до края. Никакой зелени, кустов, деревьев реконструкция не предусматривала. Только тротуар и проезжая часть. На эту широкую улицу выходят окна школы. Когда-то здесь росли пышные каштаны.