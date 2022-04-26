Украина: на линии фронта в Донбассе под огнем российской артиллерии

Лейтенант Денис Гордеев привык к войне, но не к такой. "Стало намного сложнее, — говорит он. — Нас бомбят и обстреливают ракетами ежедневно, все время, каждый час".

Гордеев сражается с поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе уже восемь лет, однако теперь он и его люди столкнулись со всей мощью российской армии.

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После отступления из Киева три недели назад Россия переориентировала свои военные операции на восток Украины с целью захватить весь Донбасс. Сюда переброшены многие подразделения российской армии.

По западным оценкам, у России сейчас в регионе около 76 батальонных тактических групп, каждая из которых насчитывает около 800 человек.

Как отмечают западные эксперты, российские военные учли некоторые ошибки, допущенные в первой фазе войны. Помогло и то, что теперь они сражаются на менее протяженном фронте и под единым командованием.

В результате украинские силы с трудом удерживают 300-километровую линию фронта на Донбассе. Они уже уступили отдельные позиции и, вероятно, потеряют еще больше в ближайшие дни.

Российские силы проводят разведку боем, чтобы найти слабые места в обороне Украины.

Пока российские военные укрепляются вокруг города Изюм и вокруг Северодонецка и Попасной. Атаки ведутся с нескольких направлений, хотя фронт россияне пока не прорвали.

Лейтенант Гордеев говорит, что он и его люди ощущают последствия российской перегруппировки.

За день до нашего приезда один из его людей был убит, еще пятеро ранены. Это лишь небольшая часть ежедневных потерь украинских сил, хотя официальных данных нет. Мы попытались посетить ближайший полевой госпиталь, но нас не пустили, сославшись на занятость.

Можно ли считать это началом крупной операции российской армии, о которой столько говорилось в последнее время, или это лишь прелюдия к ней?

Пока очевидного ответа нет. На данный момент российская армия в основном использует артиллерию и ракеты, чтобы сломить оборону украинцев. Некоторые военные аналитики полагают, что крупное наступление еще впереди.