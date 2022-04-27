Экономика
27.04.2022, 16:11

ТОП САМЫХ БОЛЬШИХ ЗАРПЛАТ | Узнайте, сколько зарабатывают главы таллиннских компаний

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Тайгар Вяэртмаа
Хотя зарплата генерального директора Merko Андреса Тринка в прошлом году снизилась на 27% по сравнению с 2020 годом, его зарплата осталась самой высокой среди зарплат руководителей таллиннских предприятий.
Хотя зарплата генерального директора Merko Андреса Тринка в прошлом году снизилась на 27% по сравнению с 2020 годом, его зарплата осталась самой высокой среди зарплат руководителей таллиннских предприятий.
Foto: Tiit Blaat

Согласно прошлогодним финансовым отчетам, самую большую месячную зарплату получал управляющий Merko Андрес Тринк. Немногим меньше зарабатывал глава компании по развитию недвижимости Pro Kapital Эдоардо Преатони. Анализ Ärileht.

Таллиннскими биржевыми предприятиями руководят одни из лучших управленцев Эстонии. Конкуренция жесткая, и, как рассказал глава Coop Bank Маргус Ринк, постоянно появляются предложения о переходе в другие компании. "Хедхантеры (рекрутеры — ред.) продолжают звонить, но я прерываю все звонки фразой, что и знать не хочу, от кого исходит это предложение и какая предлагается зарплата. В данный момент мне хватает мотивации, и я не хочу поддаваться искушениям". Именно такой ответ и хочется услышать от настоящего бизнес-лидера.

Для того чтобы мотивировать и удерживать топ-менеджеров в компании, нужно платить им конкурентоспособную заработную плату. Но чья базовая зарплата самая высокая и кто получает самые большие надбавки?

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