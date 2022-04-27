ТОП САМЫХ БОЛЬШИХ ЗАРПЛАТ | Узнайте, сколько зарабатывают главы таллиннских компаний

Таллиннскими биржевыми предприятиями руководят одни из лучших управленцев Эстонии. Конкуренция жесткая, и, как рассказал глава Coop Bank Маргус Ринк, постоянно появляются предложения о переходе в другие компании. "Хедхантеры (рекрутеры — ред.) продолжают звонить, но я прерываю все звонки фразой, что и знать не хочу, от кого исходит это предложение и какая предлагается зарплата. В данный момент мне хватает мотивации, и я не хочу поддаваться искушениям". Именно такой ответ и хочется услышать от настоящего бизнес-лидера.

Для того чтобы мотивировать и удерживать топ-менеджеров в компании, нужно платить им конкурентоспособную заработную плату. Но чья базовая зарплата самая высокая и кто получает самые большие надбавки?