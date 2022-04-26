26.04.2022, 13:05
В Ульяновской области мужчина убил двух детей в детском саду и покончил с собой
Foto: Priit Simson
В поселке Вешкайма Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду, убив двоих детей и нянечку, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник, передает Meduza.
После этого нападавший покончил с собой.
Согласно сообщению Baza, среди погибших нет взрослых — канал пишет, что преступник ранил двух сотрудниц детского сада. По данным обоих изданий, вооруженный мужчина вошел в садик во время тихого часа. Baza утверждает, что в учреждении не было охранника.
Представитель администрации Ульяновской области подтвердил ”Интерфаксу” ”акт стрельбы и факт наличия четырех тел”.
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