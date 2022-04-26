СМОТРИТЕ НА DELFI | Новинка! Молодежный документальный фильм "Это лето будет нашим"

Карит, Дорис, Йоонас и Фред — обычные молодые эстонцы. Они заканчивают 12 класс и делают первые шаги в самостоятельной жизни. Возможностей много, и сделать выбор иногда бывает непросто. Ситуация в Эстонии и в мире требует нестандартных решений, в обществе много разногласий, которые коронавирус только усиливает. Однако во всем этом нужно оставаться молодыми и сохранять радость бытия.

Это фильм о возможностях и выборе, страхах и одиночестве, свободе и любви. Это история поколения, фильм о взрослении в современной Эстонии.

Фильм является продолжением документального фильма "Время пришло", снятого 12 лет назад, в котором мы следили за первым школьным годом Карит, Дорис, Фреда и Йоонаса.

По словам Карит Туусула Мёльдер, участие в фильме было похоже на ведение видеодневника ее мыслей и действий. "Интересно оглядываться назад и вспоминать о том, какой я была", — добавляет она.

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