В больницах 157 зараженных коронавирусом, новых смертельных случаев не прибавилось

По состоянию на утро 26 апреля в больнице находится 157 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 64 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 36, или 56,3%, не вакцинированы и 28, или 43,7%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,5 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 25 новых историй болезни, из которых в 11 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние семь дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 7,3 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Новых смертельных случаев не прибавилось.

За последние сутки проанализировали 3 578 результатов теста, из которых 529 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 20 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 28 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 352 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 59. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 452 030 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,5%.

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