Вандалу, который пытался срезать орден с груди Бронзового солдата, назначили денежный штраф

По ходатайству прокурора дело было решено в суде в порядке быстрого производства, а вандалу был назначен денежный штраф. Точную сумму штрафа полиция пока не может раскрыть. Согласно Уголовному кодексу, за данное преступление можно получить тюремное заключение сроком до одного года.

Мужчина признался в преступлении и сожалеет о содеянном.

"Понятно, что агрессия России в Украине может воздействовать на эмоции людей, однако выражать свое мнение, совершая акты вандализма в отношении мемориала, — это неправильно. Для этого есть много законных способов", — считает глава процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер.