10 неприятных ситуаций, в которых придет на помощь страхование каско

Многие водители уверены в своих навыках и потому не считают страхование каско необходимым. Однако нельзя быть столь уверенным в других участниках движения, которые в стесненных условиях думают только о себе. «Вы можете отлично парковаться и бережно открывать двери, но никогда нельзя быть уверенным, что все остальные будут делать так же, - подчеркивает Нааритс, по словам которого ликвидация мелкого ущерба бывает на удивление затратной. - Цена устранения маленькой царапины свободно может достигать 500-600 евро, так что при движении в зонах густой застройки стоит в пакет каско добавить защиту, покрывающую ущерб, причиненный третьими лицами».

Если с автомобилем что-то случится и на нем невозможно будет ездить, услуга замещающего автомобиля ERGO позволит использовать замещающий автомобиль до 60 дней. «Мы выдаем замещающие автомобили сами, от ремонтного предприятия или компании по аренде. На наш взгляд, неправильно, когда в непредвиденной ситуации клиент сам должен искать фирму по аренде автомобилей, арендовать транспортное средство за свои деньги, а затем требовать их возмещения. Также при взятии замещающего автомобиля не меняется доля собственной ответственности - она такая же, как у застрахованного клиентом транспортного средства. При аренде от своего лица доля собственной ответственности, как правило, значительно выше, а при более низкой доле собственной ответственности приходится доплачивать. Наиболее показательный пример - клиенту, который не выбрал услугу замещающего автомобиля, но нуждался в нем после ДТП, в ремонтной фирме предложили замещающий автомобиль за разумную посуточную плату, но в качестве доли собственной ответственности за ущерб, причиненный замещающим автомобилем, указали в договоре 1500 евро», - заявил Нааритс. Поэтому он обязательно рекомендует при выборе каско ознакомиться с условиями услуги замещающего автомобиля, которые не сразу могут бросаться в глаза, но очень важны в описанных ситуациях.