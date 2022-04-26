10 неприятных ситуаций, в которых придет на помощь страхование каско
1) Прилипшая к колесам автомобиля дорожная разметка
«Первой вспоминается ситуация, когда ничего не подозревающий водитель проехал на автомобиле по пешеходному переходу, нанесенная на который свежая разметка еще не высохла до конца. Запачканы были диски, дно и бока автомобиля. Конечно, дорожные работники обязаны были выставить соответствующие знаки и не допустить такой ситуации, однако самостоятельно требовать у них возмещения ущерба, обнаруженного после поездки, сложно и долго, поэтому ущерб тогда компенсировало страхование», - сказал руководитель портфеля страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс.
2) Ущерб, причиненный арендованному прицепу
«У клиентов, которые не каждый день пользуются прицепом, бывали ситуации, когда о наличии прицепа просто забываешь и ущерб получают либо сам прицеп, либо другие участники движения», - объяснил Нааритс и добавил, что дополнительная страховая защита прицепа действует и в случае аренды: «У нашего клиента был случай, когда он совершил на дороге поворот налево, но забыл, что позади находится арендованный прицеп. Транспортное средство успело нормально завершить поворот перед встречным автомобилем, а вот прицеп вызвал столкновение. Поскольку при оформлении страхования каско было также выбрано страхование прицепа, мы возместили ущерб, причиненный арендованному прицепу».
3) Столкновение с диким животным
Никто из нас не хотел бы сбить животное или птицу, однако при движении за чертой города встречи с лесными жителями зачастую неизбежны. В лучшем случае мы видим животных в поле или у обочины, но, к сожалению, звери и птицы вызывают и много столкновений - в среднем нам сообщают о 10-15 случаях в неделю. «Если после столкновения с кабаном бывает помят передний бампер, то лось выше, поэтому удар зачастую приходится на лобовое стекло и передний край крыши автомобиля», - сказал Нааритс. Он обязательно порекомендовал всем, кто больше движется за пределами города, выбрать в своем пакете каско защиту от столкновения с животным или птицей без доли собственной ответственности, поскольку у них вероятность столкновения выше, и оформив такое страхование водитель не должен будет платить долю собственной ответственности.
4) Камень, влетевший в лобовое стекло из-под колес едущего впереди автомобиля
Если зимой на дорогах водителей подстерегает риск того, что из-под едущего впереди и не очищенного как следует автомобиля или прицепа будут лететь снег и осколки льда, то летом лобовое стекло вашего транспортного средства может быть повреждено летящими из-под колес других автомобилей камешками. Царапины на лобовом стекле - одна из самых распространенных причин обращения к страховщику в сезон дорожных работ. Совсем недавно в страховое общество обратился клиент, который ехал позади грузовика, и летящие из-под колес дорожная пыль и камешки поцарапали ему не только лобовое стекло, но и капот, решетку и фары. «Позднее, конечно, выяснилось, что в целях экономии топлива и уменьшения лобового сопротивления клиент ехал «в хвосте» у грузовика с минимальной дистанцией, - прокомментировал происшествие Нааритс. - Сэкономленный таким способом литр топлива определенно не окупает причиненного ущерба, однако от более крупных расходов клиента спасло страхование каско».
5) Кражи глушителей в ночное время
Автомобильные воры в основном действуют организованно и подобно волнам. Они угоняют автомобили или крадут определенные детали. Если краж осей и автомагнитол за последние годы стало меньше, то в Эстонии по-прежнему орудуют воры катализаторов, или в народе катализаторщики, которые в основном совершают набеги на припаркованные у обочины автомобили под покровом ночи. При составлении пакета страхования каско мы особенно рекомендуем выбирать защиту от краж тем, кто паркуется в открытых дворах, в таком случае каско возместит ущерб, возникший после угона, кражи запчастей, ограбления или покушения на них.
6) Виновник ущерба еще и оправдывается, и необходимо юридическое вмешательство
Бывают ситуации, когда виновник аварии еще и оправдывается и отказывается признавать свою вину. Также возникают случаи, когда в ремонтной мастерской не удается устранить технические неисправности или когда в результате непрофессиональной замены шин происходит авария, ущерб от которой достигает нескольких тысяч евро. Авторы некачественной работы могут не признать свою вину, и тогда для разрешения ситуации потребуется юридическое вмешательство. С дополнительной защитой транспортного средства от юридических расходов необходим всего один звонок, и вам придет на помощь юрист, который посоветует, как разумнее всего поступить. При вмешательстве юриста конфликты в основном решаются быстрее и споры не доходят до суда. Но даже если дойдут, наши юристы будут представлять клиента и там, после чего ERGO покроет необходимые расходы на юридическую помощь.
7) Вмятины на парковке возле магазина
Многие водители уверены в своих навыках и потому не считают страхование каско необходимым. Однако нельзя быть столь уверенным в других участниках движения, которые в стесненных условиях думают только о себе. «Вы можете отлично парковаться и бережно открывать двери, но никогда нельзя быть уверенным, что все остальные будут делать так же, - подчеркивает Нааритс, по словам которого ликвидация мелкого ущерба бывает на удивление затратной. - Цена устранения маленькой царапины свободно может достигать 500-600 евро, так что при движении в зонах густой застройки стоит в пакет каско добавить защиту, покрывающую ущерб, причиненный третьими лицами».
8) Замещающий автомобиль
Если с автомобилем что-то случится и на нем невозможно будет ездить, услуга замещающего автомобиля ERGO позволит использовать замещающий автомобиль до 60 дней. «Мы выдаем замещающие автомобили сами, от ремонтного предприятия или компании по аренде. На наш взгляд, неправильно, когда в непредвиденной ситуации клиент сам должен искать фирму по аренде автомобилей, арендовать транспортное средство за свои деньги, а затем требовать их возмещения. Также при взятии замещающего автомобиля не меняется доля собственной ответственности - она такая же, как у застрахованного клиентом транспортного средства. При аренде от своего лица доля собственной ответственности, как правило, значительно выше, а при более низкой доле собственной ответственности приходится доплачивать. Наиболее показательный пример - клиенту, который не выбрал услугу замещающего автомобиля, но нуждался в нем после ДТП, в ремонтной фирме предложили замещающий автомобиль за разумную посуточную плату, но в качестве доли собственной ответственности за ущерб, причиненный замещающим автомобилем, указали в договоре 1500 евро», - заявил Нааритс. Поэтому он обязательно рекомендует при выборе каско ознакомиться с условиями услуги замещающего автомобиля, которые не сразу могут бросаться в глаза, но очень важны в описанных ситуациях.
9) Непредвиденные ситуации
Зачастую участники дорожного движения не знают своих прав и обязанностей. Например, при какой аварии или непредвиденном инциденте на дороге следует звонить в полицию, когда и как фиксировать инцидент и в каком случае можно покинуть место происшествия? Автопомощь не только поможет, если лопнет шина, закончится топливо, съедет с дороги автомобиль и т. п., но и оказывает услугу круглосуточного консультирования. Позвонив в автопомощь, всегда можно спросить у специалистов, что предпринять. Автопомощь ERGO (+372 655 5401) доступна по всей Европе и гарантирует оперативную первичную помощь при аварии за рубежом, будь то буксировка в ремонтную мастерскую или еще какая-то проблема.
10) Стекло, разбитое из-за пакета с продуктами
В страховой компании мы сталкиваемся также с кражами из автомобилей. По большей части первопричиной этих инцидентов являются оставленные в автомобиле на видном месте предметы, соблазняющие воров. Реже возникают случаи, когда из салона воруют автозапчасти. Из пустых спортивных или компьютерных сумок может быть нечего красть, но до взлома транспортного средства или разбития стекла вор этого не знает. В основном ущерб ограничивается заменой стекла, однако зачастую осколки также повреждают сиденья и краску. «Самый показательный пример - кража оставленного в салоне пакета с продуктами, стоившими пару десятков евро, в результате чего было разбито дверное стекло транспортного средства, причем осколки стекла повредили окраску двери, обивку и покрытие сидений», - сказал руководитель портфеля страхования транспортных средств.
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