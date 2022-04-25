Ряд маршрутов уездного общественного транспорта могут закрыть из-за подорожания топлива
Бесплатному уездному общественному транспорту в этом году необходимо дополнительное финансирование из-за подорожавшего топлива. Региональные центры общественного транспорта уже прорабатывают варианты закрытия некоторых маршрутов или сокращения их частоты, передает rus.err.
Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Андрус Нилиск сказал, что в этом году будет невозможно сохранить тот же объем перевозок дотируемого уездного общественного транспорта, что годом ранее: "Если обратить внимание на текущее увеличение затрат на общественный транспорт, то только одно подорожание топлива создало дефицит в этом году в размере 1,9 млн евро".
В каком порядке и где будет сокращаться бесплатный проезд на местных линиях, Нилиск затрудняется сказать. Имеется несколько вариантов сокращения расходов.
В Департаменте транспорта говорят, что ведомству не хватает 4,5 млн евро при годовом объеме дотаций в размере 50 млн евро. Еще есть надежда, что эти деньги будут найдены в дополнительном бюджете.