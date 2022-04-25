ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (61-й день) | Гуманитарный коридор для "Азовстали" открыть не удалось. ФСБ заявила о сорванном покушении на телепропагандистов

- В Брянске сегодня ночью загорелась нефтебаза в Фокинском районе города. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. 11 апреля в регионе на 15 суток объявили высокий уровень террористической угрозы.

- Россия направила США ноту с требованием прекращения поставок вооружения Украине.

- Россия, по оценкам Лондона, потеряла в Украине 15 тыс. военных.

- Москва обещает открыть из Мариуполя гуманитарный коридор, Украина говорит об отсутствии договоренностей.

- Активисты ”Гринпис” в знак протеста против вторжения РФ в Украину заблокировали танкер с грузом российской нефти, прибывший в Норвегию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

- Власти Украины заявляют, что на ”Азовстали” помимо военных находятся около 1000 мирных жителей, в том числе женщины, дети и пожилые люди.

- Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что установленная в городе в 1982 году скульптура двух рабочих, символизирующая ”воссоединение Украины и России”, будет демонтирована.

”Восемь метров металла так называемой дружбы двух народов будут убраны из центра Киева”, — написал Кличко в телеграм-канале.

- Сегодня президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры заявил, что ФСБ раскрыла планы покушения на Владимира Соловьева. Тележурналиста якобы планировали убить ”неонацисты по заказу СБУ”.

- Эстония на пять лет запретила въезд Филиппу Киркорову и Полине Гагариной.

- В пяти километрах от Мариуполя нашли новое место массового захоронения мирных жителей.

- Немецкий концерн Rheinmetall официально запросил у правительства разрешение на поставку Украине 88 танков Leopard 1A5 — об этом пишет сегодня газета Die Welt,