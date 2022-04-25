Государство упростит реструктуризацию долгов

В соответствии с планируемой поправкой к закону, должник будет подавать только одну форму заявления о неплатежеспособности вместо нескольких. На основании заявления в отношении должника может быть возбуждено дело о банкротстве, списании долгов или реструктуризации долга.

В дополнение к вопросам неплатежеспособности физических лиц банкротным управляющим также предоставляется право открывать специальный платежный счет в рамках банкротного производства.

Новый закон заменит Закон о реструктуризации долгов и о защите долгов, а также Закон о банкротстве в части списания долгов.

Чтобы упростить систему и создать единую форму заявления о неплатежеспособности, было принято решение свести как можно больше положений в один новый закон.

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