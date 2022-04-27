Возмущенный клиент: водители такси Bolt уезжают, увидев у меня собаку

У читательницы Ärileht Кристи (имя изменено — ред.) есть короткошерстная собака среднего размера. Кристи часто пользуется Bolt Pets, специальной услугой от такси Bolt, которая позволяет ездить вместе с питомцами.

Кристи говорит, что, хотя такая услуга в наличии, к ее качеству возникает очень много вопросов. "Почти каждый пятый водитель просто уезжает, увидев собаку. Друзья тоже постоянно рассказывают об этой проблеме, а в некоторых случаях животное настолько маленькое, что помещается в сумочку", — написала она.

По словам специалиста службы водителей Bolt Максима Байцова, такие ситуации редки и происходят в основном по двум причинам: либо животное очень грязное, либо клиент, желая ехать со своим питомцем, не выбрал категорию Pets.

"Если вы едете с домашним животным, пожалуйста, убедитесь, что вы заказали поездку в категории Pets. В противном случае водитель может отменить бронирование, так как он не совершает поездки в рамках данной категории", — сказал он. Байцов добавил, что если заказ был оформлен правильно, но водитель все равно не захотел совершать поездку, следует обратиться в службу поддержки клиентов.

По словам Байцова, прямого ограничения на размер животного нет, но оно должно помещаться на коленях клиента, на полу автомобиля или в специальной клетке. Владелец должен держать животное на поводке, шлейке или в переноске и не отпускать его.

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