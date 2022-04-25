ФОТО | На Астангу произошел опасный обвал грунта
По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова на данном участку земли, по адресу Мяэкюла, 17 для проходит пешеходная тропа, которую местные жители активно используют для прогулок.
”Обвал грунта произошел на большом участке земли рядом с пешеходной дорожкой, но сама дорожка на данный момент не повреждена. Всё же рядом довольно большой провал грунта и не исключено, что почва может просесть ещё дальше, в этом случае пострадает и пешеходная дорожка. В связи с вышесказанным, прогуливающимся на данном участке, нужно быть предельно осторожным и внимательным и не сходить с тропы”, — сказал Сильянов и поблагодарил внимательного жителя, который сообщил о провале в управу.
По словам старейшины причина обвала неизвестна. ”Управа отгородила место провала лентой, также оповестила владельца недвижимости участком о ситуации. Владелец земли уже осмотрел участок, также к осмотру были привлечены специалисты департамента окружающей среды и эксперты рассказал Сильянов и добавил, что опасный участок вместе с просевшей почвой приблизительно 500 м2.