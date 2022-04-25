ФОТО | На Астангу произошел опасный обвал грунта

”Обвал грунта произошел на большом участке земли рядом с пешеходной дорожкой, но сама дорожка на данный момент не повреждена. Всё же рядом довольно большой провал грунта и не исключено, что почва может просесть ещё дальше, в этом случае пострадает и пешеходная дорожка. В связи с вышесказанным, прогуливающимся на данном участке, нужно быть предельно осторожным и внимательным и не сходить с тропы”, — сказал Сильянов и поблагодарил внимательного жителя, который сообщил о провале в управу.