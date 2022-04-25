Правда ли, что сувенирный магазин Белого дома продает монеты, посвященные Владимиру Зеленскому?

Про выпущенные в США сувенирные монеты с изображением Владимира Зеленского 17 апреля 2022 года рассказывали как российские медиа. Издание ”Громадьске” опубликовало заметку с заголовком ”На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским. Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам”. В тексте представлено описание двух таких монет стоимостью по $100 и их фотографии. ”Всю прибыль направят в американский отдел Красного Креста для гуманитарной помощи украинцам. Отправлять монеты покупателям начнут примерно в июне”, — отмечает автор публикации. Материалы со схожими заголовками опубликовали и другие украинские СМИ: информационное агентство УНИАН (”Белый дом выпустил монету, посвящённую Зеленскому и Украине”), ТСН (”Белый дом посвятил президенту Зеленскому памятную монету”), ”5 канал” (”В Белом доме представили монету, посвящённую Украине и Зеленскому”), ”24 канал” (”На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским”) и др.

Аналогичные публикации в тот же день выпустили и российские СМИ. Некоторые из них рассказали о новости нейтрально, в частности РБК, Lenta.ru, ”Рен-ТВ” , ”Афиша Daily” и ”Секрет фирмы”. Другие издания не упустили возможность снабдить новость ярким заголовком вроде ”Водка и монеты: США и Швейцария делают бизнес на Зеленском” (”Вести.ру”) или ”Власти США начали торговать лицом Зеленского по 100 долларов” (газета ”Взгляд”). Михаил Ростовский в статье для ”Московского комсомольца” рассуждал: ”Новость этих выходных: на сайте американского Белого дома начали продавать коллекционные монеты с изображением президента Украины. На одной стороне нумизматического изделия красуются физиономии Зеленского и Байдена на фоне украинского и американского флагов и лозунга "Мы едины", а на другой — Зеленский в футболке на экране огромного видеомонитора во время своего выступления перед Конгрессом США в марте этого года. Налетай, народ! Всего 100 долларов — и этот "шедевр монетного искусства" ваш”.