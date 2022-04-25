Правда ли, что сувенирный магазин Белого дома продает монеты, посвященные Владимиру Зеленскому?
Про выпущенные в США сувенирные монеты с изображением Владимира Зеленского 17 апреля 2022 года рассказывали как российские медиа. Издание ”Громадьске” опубликовало заметку с заголовком ”На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским. Собранные средства будут направлены на гуманитарную помощь украинцам”. В тексте представлено описание двух таких монет стоимостью по $100 и их фотографии. ”Всю прибыль направят в американский отдел Красного Креста для гуманитарной помощи украинцам. Отправлять монеты покупателям начнут примерно в июне”, — отмечает автор публикации. Материалы со схожими заголовками опубликовали и другие украинские СМИ: информационное агентство УНИАН (”Белый дом выпустил монету, посвящённую Зеленскому и Украине”), ТСН (”Белый дом посвятил президенту Зеленскому памятную монету”), ”5 канал” (”В Белом доме представили монету, посвящённую Украине и Зеленскому”), ”24 канал” (”На сайте Белого дома продают коллекционные монеты с Зеленским”) и др.
Аналогичные публикации в тот же день выпустили и российские СМИ. Некоторые из них рассказали о новости нейтрально, в частности РБК, Lenta.ru, ”Рен-ТВ” , ”Афиша Daily” и ”Секрет фирмы”. Другие издания не упустили возможность снабдить новость ярким заголовком вроде ”Водка и монеты: США и Швейцария делают бизнес на Зеленском” (”Вести.ру”) или ”Власти США начали торговать лицом Зеленского по 100 долларов” (газета ”Взгляд”). Михаил Ростовский в статье для ”Московского комсомольца” рассуждал: ”Новость этих выходных: на сайте американского Белого дома начали продавать коллекционные монеты с изображением президента Украины. На одной стороне нумизматического изделия красуются физиономии Зеленского и Байдена на фоне украинского и американского флагов и лозунга "Мы едины", а на другой — Зеленский в футболке на экране огромного видеомонитора во время своего выступления перед Конгрессом США в марте этого года. Налетай, народ! Всего 100 долларов — и этот "шедевр монетного искусства" ваш”.
Начнём с того, что памятные монеты, описанные в материалах российских и украинских СМИ, действительно продаются. На сайте The White House Gift Shop можно заказать такие сувениры в двух разных дизайнах. На одной из монет на аверсе размещён портрет Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины, на реверсе — карта страны в международно признанных границах. Другая монета посвящена выступлению Зеленского перед Конгрессом США, которое состоялось 16 марта 2022 года. На её аверсе — портреты Зеленского и президента США Джозефа Байдена на фоне американского и украинского флагов, на реверсе — скриншот из трансляции выступления. Обе монеты действительно стоят по $100, доходы от продажи будут направлены Американскому Красному Кресту для оказания помощи украинцам. Сейчас на сайте можно оформить предзаказ обеих сувенирных монет, поставки обещают начать 15 июня.
Теперь выясним, имеет ли сайт, на котором продаются сувениры, какое-либо формальное отношение к Белому дому, администрации американского президента или правительству США. На сайте магазина в разделе ”О нас” утверждается, что магазин ведёт свою историю с 1946 года, когда президент Гарри Трумэн учредил Цветочный фонд Белого дома (позднее — Фонд помощи полиции Белого дома). Его целью была доставка цветов полицейскому, если у него умер близкий родственник, и памятных подарков тем, кто вышел на пенсию. В начале 1950-х годов фонд был переименован в ”Сувенирный магазин Белого дома”. О дальнейшей судьбе организации в этом разделе сайта ничего не сказано.
Ранее некоторые сувенирные монеты, которые продаёт The White House Gift Shop, уже вызывали бурные обсуждения в американской прессе и соцсетях. В апреле 2020 года внимание общественности привлекла монета, посвящённая пандемии коронавируса и тому, как с ней борется администрация президента Дональда Трампа. Критика, разгоревшаяся вокруг корректности формулировок на сувенире, привлекла внимание наших коллег из фактчекинговых проектов Snopes и PolitiFact, которые разобрались в связях между магазином и Белым домом.
Владелец The White House Gift Shop Энтони Джанини в разговоре со Snopes сообщил, что, хотя магазин имеет ”запутанную” историю, со временем он становился всё больше отдалён от администрации президента США. Джанини стал его владельцем в 2012 году, а спустя четыре года предприниматель зарегистрировал название магазина как товарный знак. ”The White House Gift Shop никак не связан с Белым домом, равно как Белый дом не участвует в принятии решений касательно магазина, в разработке продукции или операционной деятельности”, — подчеркнул собеседник американских фактчекеров.
Судя по всему, в Белом доме вообще нет сувенирного магазина в привычном для туристов понимании (аналогичного, например, магазинам в Эрмитаже или Лувре). По крайней мере, на сайте резиденции президента США в разделе для посетителей ничего не говорится о возможности приобрести сувениры. В непосредственной близости от Белого дома располагаются два сувенирных магазина, осуществляющих в том числе продажи через интернет, однако и они напрямую с государством не связаны: White House History Shop принадлежит некоммерческой Исторической ассоциации Белого дома, а White House Gifts — предпринимателю Джиму Уорлику.
Таким образом, российские и украинские СМИ, рассказывая о монетах с изображениями Владимира Зеленского, ввели своих читателей в заблуждение. Хотя такие сувениры действительно представлены в американском интернет-магазине, он не имеет никакого отношения к Белому дому или американскому правительству. Разработкой дизайна, изготовлением, продажей и доставкой таких сувениров занимается частная компания, не связанная с государственными структурами США.
Итог: Большей частью неправда.