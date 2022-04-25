25.04.2022, 14:55
В Тарту собака заперла детей в автомобиле
23 апреля в 19.44 тартуским спасателям сообщили, что на улице Туру собака, оставшаяся в машине, заперла двери, а вместе с ней там оказались взаперти два младенца. Спасатели отвезли маму домой за запасными ключами.
Другие спасатели остались в целях обеспечения безопасности детей дежурить у машины, находясь в готовности разбить в случае необходиомсти окна машины.
С помощью запасных ключей двери машины удалось открыть, в этом инциденте никто не пострадал.