ЧП и криминал
25.04.2022, 14:55

В Тарту собака заперла детей в автомобиле

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
FOTO: EKSPRESS MEEDIA | MARKO MUMM

Сотрудникам Лыунаского спасательного центра пришлось на выходных поспешить на помощь семье: из-за неудачного и неожиданного движения собаки в автомобиле оказались заперты маленькие дети.

23 апреля в 19.44 тартуским спасателям сообщили, что на улице Туру собака, оставшаяся в машине, заперла двери, а вместе с ней там оказались взаперти два младенца. Спасатели отвезли маму домой за запасными ключами.

Другие спасатели остались в целях обеспечения безопасности детей дежурить у машины, находясь в готовности разбить в случае необходиомсти окна машины.

С помощью запасных ключей двери машины удалось открыть, в этом инциденте никто не пострадал.

RusDelfi
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