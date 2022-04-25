"Нет Вовы — нет войны, нет смерти, нет проблем". Невзоров — о единственном человеке, которому нужна война в Украине

"Цивилизованный мир по-прежнему с понятным нетерпением и надеждой ожидает трагической кончины Путина, - высказался Невзоров на своем YouTube канале. - Конечно, оптимальным является внезапный вариант. Бымц - и нету Владимира. Виновника этой радости потащат в бесконечное турне по континентам, объявляя всемирным героем и выстилая перед ним ковры из белых розочек и дензнаков.

Президенты ради селфи с избавителем человечества будут выстраиваться в послушные очереди. Ликования будут даже больше, чем от загадочного обугливания Адольфа Гитлера в 45-м году. Ну просто за счет того, что число трансляторов радости увеличилась в геометрической прогрессии. Во всем мире вообще незнакомые люди и даже злейшие враги будут устраивать на улицах обнимашки, танцы, салюты и карнавалы. Нет Вовы - нет войны, нет смерти, нет проблем, не горят города, не умирают, разорванными путинскими бомбежками дети.

Но, в крайнем случае, человечество, конечно, готово потерпеть и последить за сводками даже небыстрой мучительной кончины русского президента. Действительно, кровавый замес в Украине затянулся.

Сумасшествие одного единственного человека уже слишком дорого обходится всей планете. Дожили, ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что при изъятии из кровавого и пылающего кошмара одного единственного персонажа, этот кошмар немедленно прекратится. Никому больше он не нужен. Что, кстати, вполне справедливо.

Конечно, годы путинизма, а затем война и массовые убийства, грабежи и снос мирных городов - очень вдохновили разнообразную нечить в России. Нечисть воодушевилась и мобилизовалась, представ во всей красе. Ей долго приходилось скрывать истинные мысли и мечты, но Путин позволил обнажить самые сокровенные помыслы и заговорить об унижении и уничтожении не только Украины, но и всего человечества. Именно Путиным эта шизофрения была полностью легализована.

Отношение сейчас к Путину и войне - это маркер уровня развития.

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