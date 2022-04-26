ВИДЕО | Политолог объяснил, чем был недоволен Путин при разговоре с Шойгу
На встрече Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, которую показало российское телевидение, люди обратили внимание на странную позу президента РФ. Значит ли это что-то в политическом смысле или это просто домыслы? Отвечает политтехнолог, кандидат политических наук Аббас Галлямов в интервью для "Грэма".
Стоит ли уделять внимание тому, как Путин вел себя при разговоре с Шойгу, или это спекуляции на популярную тему?
"Я не буду делать из этого для себя каких-то далекоидущих выводов, но как политтехнолог я скажу, что, конечно, такие вещи имеют значение. Картинка — важнее слов", — считает Галлямов.
"По словам бывшего ”кремлевского спичрайтера”, широкие народные массы находятся в первую очередь под впечатлением от картинки. Поэтому контроль над картинкой, над телевидением, а до этого над кинематографом — ключевая часть истории. Как говорил Ленин, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Поэтому это, конечно, имеет значение. Особенно, в конкретном контексте.
А контекст для Путина — неудачный. Все, даже лоялисты, понимают, что что-то пошло не так. Украина не должна два месяца сопротивляться, потому что она — вообще неполноценная, согласно российской пропаганде. На протяжении долгих лет российский дискурс строился на том, что Украина — неполноценная страна, неполноценная нация. И если Россия два месяца не может справиться с неполноценной страной, то, значит, либо с Россией проблемы, либо украинцы оказываются полноценными. А тогда получается, что Владимир Владимирович врал, когда писал свои статьи.
То есть в любом случае семена сомнения уже прорастают в мозгах россиян. Даже в мозгах лоялистов, не говоря уже о про колеблющихся", — уверен эксперт.
"Как сказано в Библии "имущему прибавляется, у неимущего отнимается", и в политическом смысле Путин становится неимущим. Все, что сейчас можно интерпретировать против него, включая неубедительную картинку, будет проинтерпретировано против него. Так что это имеет значение", — добавил он.
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