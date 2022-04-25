В Ласнамяэ закрыты две полосы движения Петербури теэ

В столичном районе Ласнамяэ до 22.00 среды, 27 апреля, будут закрыты две полосы движения Петербури теэ на отрезке между улицами Паэ и Вяйке-Паала. На частично закрытом участке дороги для движения открыто по одной полосе в каждом направлении.