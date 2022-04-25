Ласнамяэ
25.04.2022, 13:12

В Ласнамяэ закрыты две полосы движения Петербури теэ

 
Peterburi maantee
Peterburi maantee
Foto: Andres Putting

В столичном районе Ласнамяэ до 22.00 среды, 27 апреля, будут закрыты две полосы движения Петербури теэ на отрезке между улицами Паэ и Вяйке-Паала. На частично закрытом участке дороги для движения открыто по одной полосе в каждом направлении.

Объезд возможен через улицу Суур-Сыямяэ и Лаагна теэ.

Дорога частично закрыта в связи со строительством водопроводной и канализационной трассы на участке Петербури теэ, 32a.

Подробная информация доступна на столичном портале оперативной информации.

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